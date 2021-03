"Je důležité, že se nám podařilo vyhrát oba úvodní zápasy, jelikož můžeme hrát víc v klidu. Jsme rádi, že se nám zatím daří. Každý zápas je extrémně těžký, proto jsme se chtěli pořádně připravit. Musíme dál pokračovat ve své obětavosti," říká sparťanský útočník Roman Horák.

Ten si připsal asistenci u prvního a tedy i vítězného gólu, když se podílel v šesté minutě na akci, kterou zakončil Řepík. Olomoucký brankář ovšem kapituloval už o něco dříve, ale hostující střídačka využila "trenérskou výzvu" a po přezkoumání u videa rozhodčí gól neuznal. Až o chvíli později se sparťané mohli radovat.

"Bylo skvělé, že jsme se dostali rychle do vedení. Řepův gól nám strašně moc pomohl. Situace trénujeme, pořád se snažíme zlepšovat. Variant máme víc. Každý ví, co má dělat. Někdy se nám přesilovka nedaří podle představ, jindy pro změnu hru zrychlíme a funguje to," těší Horáka.

Hodně vzruchu panovalo i mezi první a druhou třetinou, kdy došlo ke strkanici mezi hráči obou týmů u šaten. "Takové momenty prostě k play-off patří," přiznává.

Salák vychytal první nulu v play-off

Výsledku dal konečnou podobu ve 25. minutě Tomášek, v dalším pokračování hráli prim oba gólmani. Ten sparťanský, Alexandr Salák, vychytal své první čisté konto v play-off.

"Saša je skvělý gólman. Už poněkolikáté se ukázalo, jak umí dobře chytat. V obou duelech proti Olomouci předvedl skvělé výkony, čisté konto si jistě zaslouží. Jsem ale také rád za to, že i my hráči v poli jsme mu hodně pomohli, aby mohl chytat v co největším klidu. Věřím, že jeho forma a sebevědomí půjde v dalších duelech ještě nahoru," nešetří Roman Horák slovy chvály na adresu gólmana.

Série bude pokračovat ve středu v Olomouci. "Samozřejmě do Olomouce pojedeme v dobrém rozpoložení, jelikož se nám podařilo vyhrát oba úvodní domácí duely. Myslím si, že Hanáci budou doma ještě pořádně kousat. Rozhodně nás nečeká nic jednoduchého. Vedeme 2:0 na zápasy, můžeme hrát s větším klidem na hokejkách. Budeme se snažit předvádět minimálně podobné výkony jako doposud," míní Horák.

Hlavní favorit vyřazovacích bitev tak vstoupil do hlavní části sezony podle očekávání. Ještě ho ale musí udělat dva kroky k tomu, aby se dostal mezi elitní čtyřku do semifinále.