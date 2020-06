Jaké varianty leží na stole? Svazové vedení přišlo s návrhem na dočasné rozšíření počtu extraligových týmů. Důvod je jasný: v čase nastávající ekonomické krize prý budou kluby potřebovat stabilitu. Takže bez sestupů. „Vždycky jsem byl pro přímý postup a sestup. Teď ale zasáhla epidemie, některé kluby začaly propouštět a museli jsme reagovat,“ řekl šéf svazu Tomáš Král.

Zdroj: DeníkNěkteří experti začali hned upozorňovat, že je-li sportovní úroveň extraligy kritizovaná už dnes, po rozšíření na 16 týmů bude situace o to horší. I proto přišla reakce trojlístku Sparta, Plzeň, Liberec: navrhli, aby se soutěž vydala směrem zúžení.

„Podle mě by šla kvalita s uzavřením a rozšířením dolů, protože těch hráčů zase tolik není,“ uvedl sparťanský sportovní ředitel Petr Ton. Potíž je v tom, že podpora této varianty je mezi kluby výrazně menšinová. Návrh zároveň představuje v době krize dost velké riziko.

Nabitější kádry

„Paradoxně by to vedlo k tomu, že místo aby kluby ušetřily, musely by stavět ještě nabitější kádry a dávat do toho víc peněz,“ míní Král. Aby toho nebylo málo, odhlasovali si členové Asociace profesionálních klubů vlastní návrh. Počet účastníků extraligy by zůstal na čtrnácti, ale místo přímého sestupu by se na scénu vrátila baráž a play-down.

Krále prý nápad s baráží „šokoval“, většina klubů je však spíš pro. Podařilo se jim shodnout na kompromisu, což v rozhádaném českém rybníčku nebývá pravidlem. „I my jsme museli slevit ze svých požadavků. Najít kompromis nebylo jednoduché, přesto vznikl návrh smysluplný ze sportovního i ekonomického pohledu,“ řekla šéfka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Mezi kluby ani tak nepanuje jednota. Někdo chce ligu uzavřít, někdo ne. A co svaz? Přehlasuje dnes jejich návrh? Pak by se zřejmě pokračovalo ve stávající podobě a ne- spokojení by byli všichni.