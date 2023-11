/FOTOGALERIE/ Souboj Liberece se Spartou sliboval třaskavou podívanou, a to se také vyplnilo. V utkání plném tvrdých sobojů, kde se skóre přelévalo z jedné strany na druhou, se vrátil na střeleckou vlnu Oscar Flynn. Ten naskočil po zranění do druhého utkání, dvakrát se střelecky prosadil a na jednu branku nahrál. Ani jeho tři kanadské body ale nestačily a Liberec padl 4:5.

Bílí Tygři padli podruhé v řadě na domácím ledě. V přestřelce nestačili na Spartu a prohráli těsně 4:5. | Foto: HC Bílí Tygři/Jiří Princ

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Následně jsme ale dostali dva slepené góly a přišel trochu útlum. Poté to bylo utkání nahoru dolů,“ hodnotil dvougólový střelec úvod utkání, ve kterém Sparta otočila vývoj dvěma brankami během jedenácti vteřin.

Mladý brankář Daniel Král dělal, co mohl, přesto byl překonán hned pětkrát. „Byl to hodně útočný hokej se šancemi na obou stranách, který se divákům musel líbit. Po druhé třetině bylo skóre nerozhodné 4:4 a věděli jsme, že kdo dá gól, nakloní vývoj zápasu na svou stranu. Bohužel padl do naší branky,“ pokrčil rameny Král, který ale v utkání předvedl mnoho skvělých zákroků.

V poslední části padl jen jeden gól. Vstřelil ho sparťanský Řepík, který to v Liberci důvěrně zná. „Před třetí třetinou jsme si řekli, že vyhraje tým, který bude chtít víc a neudělá chybu. Bohužel jsme ji udělali a dostali pátý gól,“ smutnil liberecký brankář.

Trenérovi se nepozdávalo první vyloučení. „Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Pak přišlo diskutabilní první vyloučení a okamžitě využitá přesilovka Sparty. To nám zastavilo rozběh zápasu a v šoku jsme ihned dostali druhý gól. Pak jsme se trochu zmátořili, ale dostáváme strašně moc gólů. Navíc strašně lacině,“ uvědomuje si Filip Pešán.

Jeho svěřenci inkasovali v posledních dvou domácích utkání vždy pětkrát. „Dostat deset gólů za dva domácí zápasy je šílené. Ještě k tomu, když jsme proti Spartě čtyři dali. To jsou počty, které by měly přihrát body na naši stranu, a to se bohužel nestalo,“ hlesl kouč.

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Ivan (Flynn), 18. Flynn (Birner), 29. Filippi (A. Najman, Melancon), 33. Flynn (Hawryluk, A. Najman) – 14. Kestner (Horák, P. Kousal), 14. Kempný, 18. Mikliš (Kestner, Lajunen), 38. Mužík, 48. Řepík (Chlapík, Moravčík). Rozhodčí: Sýkora, Jaroš – Frodl, Kajínek. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6816. Střely na branku: 19:32.

Liberec: D. Král (Pařík) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Budík, J. Dvořák, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Pekař, Klíma – Vlach (A), Šír, Pérez.

Sparta: Kořenář (J. Kovář) – Moravčík, Mozík, Kempný, Mikliš, Němeček, Irving, Krejčík – Chlapík, Sobotka (A), Řepík (C) – Konečný, Horák, P. Kousal (A) – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, O. Najman, M. Vitouch.

