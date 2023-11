/FOTO, VIDEO/ Po více než měsíci brali hokejisté Slavie v Chance lize plný bodový zisk z domácího ledu. Pražané v rámci 23. kola druhé nejvyšší hokejové soutěže v Edenu porazili Prostějov 3:1. Trenér Aleš Totter tak prožil vítěznou premiéru na slávistické střídačce, na kterou přišel v roli nového hlavního kouče den před zápasem. Změn bylo více, role sportovního poradce se ujala česká hokejová legenda Patrik Eliáš. Dosavadní trenérský štáb i nadále pokračuje.

Vítězná děkovačka slávistů s fanoušky. | Video: Deník/Michal Káva

Oba celky si na začátku vyměnily zajímavé šance, do vedení však šli jako první Pražané. Na začátku čtrnácté minuty posunul Kremláček puk Matěji Beranovi a ten z poměrně těžkého úhlu puk jen tečoval k tyči. Štipčák neměl šanci. V minutě sedmnácté pak mohl vyrovnat Račuk. Nejdřív ale trefil Růžičkův beton a z dorážky pak boční síť. Do šaten se tak šlo za vedení sešívaných.

Podruhé se slávisté prosadili v minutě 29., když se ve středním pásmu dostal k puku Jiří Průžek, najel si po levém mantinelu až k brance a znovu nachytal Štipčáka ranou z těžkého úhlu. A to nebylo vše. Minutu a čtvrt před druhou sirénou totiž přihrál Slavík před branku Tomáši Gumanovi, který prostějovskému gólmanovi nasadil blafák a zvýšil na 3:0. Tento stav trval i během druhé přestávky.

Dobře fungující obranu Slavie se Hanákům podařilo překonat ve 49. minutě zásluhou Petra Haška, který po objetí a zasunutí do odkryté branky dokončil střeleckou akci Jakuba Illéše.

Cenné vítězství nakonec domácí uhájili. V tabulce Chance ligy jsou stále předposlední, ale jejich výkony mají stoupající tendenci.

Útočník Slavie Tomáš Guman hodnotí vítězný zápas:

Zdroj: Deník/Michal Káva

Ohlasy trenérů

Aleš Totter (HC Slavia Praha): My jsme měli dobré první dvě minuty, pak nám gólman dal šanci vyhrát. První třetinu jsme hráli strašně pasivně a v té druhé jsme začali lépe dostupovat soupeře, lépe jsme střídali, byli jsme disciplinovajší a z toho jsme dali druhý a třetí gól a tým se uklidnil. Trošku nám to zkomplikoval gól na 3:1, pak jsme tam měli ještě závar a nějakou disciplínou a dodržováním systému jsme porazili silného soupeře. Věřím, že to klukům dodá sebevědomí. Není to o tom, že jsem přišel já nebo Patrik Eliáš. Trenéři odvedli výbornou práci, tým je od nich připravený a dělali jsme jen malé detaily. Jsme rádi za tři body.

Martin Janeček (LHK Jestřábi Prostějov): Myslím si, že jsme začali velmi dobře, ale pro první třetinu byl rozhodujícím faktorem Růžička. Měli jsme převahu a chyběla tomu jenom branka. Nicméně se to ve druhé třetině otočilo, domácí cítilu tu obrovskou podporu a kvalitu, kterou měli za zády. Začali bruslit, napadat, a i když jsme celý zápas tvrdě pracovali, tak jsme nenašli recept na aktivní hru domácích, kteří zaslouženě vyhráli.

Slavia - Prostějov 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Beran (Kremláček, Knotek), 29. Průžek, 39. Guman (Slavík, Křepelka) – 49. Hašek (Illéš, Z. Doležal). Rozhodčí: Čáp, Zeliska – Dědek, Teršíp. Vyloučení 3:2. Bez využití. Diváků: 653. Slavia: Růžička – Žovinec, Klikorka, Kremláček, Holý, Kajínek, Křepelka – Beran, Kulda, Guman – Všetečka, Knotek, Průžek – Havrda, Slavík, Brož – Strnad, Půček, Slavíček.

Další výsledky: Litoměřice – Zlín 2:1, Přerov – Sokolov 1:2 pr, Třebíč – Kolín 1:6, Vsetín – Frýdek-Místek 2:3, Pardubice B – Jihlava 0:3, Poruba – Znojmo 2:1.

Zdroj: hokej.cz