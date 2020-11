„Je hrozně fajn si po tréninku v klidu dát sprchu a nemuset odjíždět zpocený. Řekl bych, že to bylo skoro až osvobozující. Je to skvělé a rozhodně si to užívám,“ ulevuje si pro klubový web obránce Daniel Krejčí.

Krátký azyl v Dobříši využívala řada hokejových týmů. Všichni byli rádi za led, ale ne vždy šlo o úplně plnohodnotné tréninky.

„Jeden nebo dva byly problémové, protože se nepodařilo zamrazit ledovou plochu. To pak člověk vedl puk a voda mu létala do obličeje. Trenér řekl, že když to s pukem nejde, budeme bez něj. Tak jsme asi půl hodiny bruslili. Ale Dobříš celkově byla vesměs pozitivní,“ usmívá se slávistický bek při vzpomínkách, které ho vrátili na začátek jeho kariéry. „Zkušenost z Dobříše mě tak vrátila do mých dětských let, což bylo fajn,“ dodává.

Po návratu na domácí led se logicky nabízí další otázka, kdy opět začnou zápasy druhé nejvyšší soutěže. „Zatím žádný termín není, jelikož se aktuálně řeší podmínky testování hráčů i členů realizačního týmu,“ vysvětluje tiskový mluvčí klubu Jakub Mezlík.

Jako fotbalová zimní přestávka

Pro samotné hráče by to neměl být problém, když už mohou být v plném tréninkovém zatížení. „Prakticky pořád jenom trénujeme. Nicméně to, že můžeme být na stadionech, je krok dopředu. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. Návrat složitý určitě nebude. Já osobně se díky pravidelným tréninkům cítím opravdu dobře, takže bych řekl, že návrat bude bezproblémový,“ míní Krejčí.

„Děláme si z toho legraci, snažíme se odlehčit atmosféru. Pro nás se technicky vzato nic nemění. Scházíme se každý den, akorát nehrajeme zápasy. Přijde mi to, jako kdybychom hráli fotbal a měli teď zimní přestávku,“ přiznává.

Jakmile zápasy opět dostanou zelenou, všichni budou čekat, zda slávisté naváží na úspěšný start sezony. S Porubou a Jihlavou se dělí o vedoucí příčky prvoligové tabulky. „Tým šlape parádně,“ těší Krejčího.

Tak už aby to začalo…