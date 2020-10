Hokejisté Slavie se rozjeli do skvělé formy a šest výher v řadě je katapultovalo až na první příčku hokejové Chance ligy. Sedmý korálek na šňůru vítězství ale sešívaní nepřidali, v Přerově padli 2:4.

Hokejisté Přerova (v modrém) porazili Slavii Praha 4:2. | Foto: Deník / Jan Pořízek

V první třetině to ale vypadalo, že se výhra poveze do Prahy. Hrálo se prakticky na jednu branku. „Byli jsme jasně lepší a to skóre jsme možná měli zvýraznit,“ kroutil hlavou asistent trenéra Štrby Jiří Doležal starší.