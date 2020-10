„Je to velká škoda. Dařilo se nám, hráli jsme dobře a všichni byli zdraví, jenže jsme si vývoj situace představovali jinak. Musíme být trpěliví, jako národ se spojit a bojovat s tím,“ hlásí kapitán týmu Jan Novák.

Prohra odstartovala vítěznou sérii

Slavia šla do nové sezony hodně posílená. Do Edenu přišli nejen zkušení Jaroslav Bednář, Marek Tomica, znovu také Petr Vampola a další hráči. Ale rovněž se do vedení k šéfovi Stanislavu Tichému angažoval nový spolumajitel Jiří Vlasák.

To vše dávalo soupeřům jasný signál, že slávisté budou chtít promlouvat do pořadí na špičce druhé hokejové ligy. Ovšem hned první zápas je trochu schladil, doma podlehli Ústí nad Labem. Což ale i trochu pomohlo. Tým totiž poznal hned na úvod sezony, že zadarmo se body nerozdávají a nadechl se ke šňůře šesti vítězství v řadě.

„Měli jsme pomalejší začátek, který byl ovlivněný prvním utkáním, ale poté byly výkony lepší a lepší. Teď nás i všechny ostatní bohužel zastavily zákazy, které tu jsou, ale doufáme, že to nebude trvat dlouho a navážeme na výkony a výsledky, které jsme měli před přerušením,“ míní.

Série šesti výher skončila těsně před nuceným přerušením sportovních soutěží. Prohra v Přerově bolela, jelikož Pražané byli aktivnější. „Trochu jsme se uspokojili a neodvezli si ani bod. Nemůže se pořád vyhrávat, předtím jsme odehráli skvělé zápasy a tohle byl takový zkrat, kterých snad nebude moc a bude se nám dařit,“ přeje si slávistický kapitán.

Zatímco v prvních zápasech nové sezony mohlo být naplněno alespoň nějaké procento kapacity stadionu, postupně mohlo chodit méně a méně diváků, až se nakonec hrálo před úplně prázdnými tribunami.

„Není to hezký pohled a ze začátku je to nepříjemné. Když přijedeme na zimák a je tam ticho, tak je to divné, ale během utkání jsem si na to zvykl. Samozřejmě to vnímám, jestli se fandí nebo ne, ale nemůžeme se na to vymlouvat a hrát stejně jako vždy. Samozřejmě bych radši hrál před diváky, ale čekal jsem to daleko horší,“ říká Novák.

Klidně bez lidí, ale ať hlavně hrajeme

Profesionální sportovci se shodují hrát klidně bez diváků nějaký čas, ale hlavně hrát a soutěže nepřerušovat.

„Chápu názory lidí, kteří nejsou spokojení s tím, že nemohou být přítomni na stadionech a podporovat svůj klub, ale zase by měli pochopit nás, že chceme hrát a dělat naší práci. Hokej se hraje pro diváky, kteří by nás mohli sledovat alespoň v televizi, takže bych v soutěži pokračoval. Zároveň doufám, že se co nejdříve otevřou stadiony a bude se hrát normálně s fanoušky,“ komentuje kapitán sešívaných nepříjemnou situaci.

Aktuálně platí, že po nucené čtrnáctidenní pauze a následné krátké přípravě, odehraje Slavia další mistrovský zápas 31. října, kdy do Edenu přijede Prostějov. Pochopitelně bez diváků. Všichni si každopádně přejí, aby se určitě hrálo…