Zápas dvou rozdílných půlek prožili hokejisté pražské Slavie. Do prvního předkola play-off s Duklou Jihlava vstoupili Pražané velmi dobře. V druhé půlce ale měli navrch hokejisté Jihlavy, které nakopnul gól na 2:1. „Kontaktní gól je vždycky blbý. Do prodloužení jsme pak zase nastoupili dobře a první bod série je náš,“ radoval se 23letý útočník Slavie Robin Všetečka, který k výhře přispěl jedním gólem.

Máte první bod v sérii. Jak těžké to bylo?

Určitě to jednoduché nebylo. Věděli jsme, do čeho jdeme. Jihlava je soupeř dělaný pro play-off. Věděli jsme tedy, že to bude náročné. Ukázali jsme sílu a zvládli jsme to.

Základní hrací čas by se dal rozdělit na dvě úplně jiné třicetiminutovky. Měla v tom vliv ta chyba, která předcházela gólu Jihlavy?

Složil nás jejich první gól. Přestali jsme hrát, co jsme chtěli. Zbytečně jsme to tahali, dělali jsme individuální chyby. Tím jsme Jihlavu dostali do hry, že i srovnala.

Přestože to byl teprve první zápas, už to bylo hodně vyhecované. Čím to bylo?

S Jihlavou máme vždycky bojovné zápasy, že se hodně pereme. Před bránou jsou různé mely. Tím, že je to předkolo play-off, tak je to ještě jednou tak ostré.

Dával jste gól na 2:0. Jak se rodil?

Beci si rychle vyměnili puk mezi sebou. Dali to na Beryho (Matěj Beran) a ten mě skvělou nahrávkou našel. Zkoušel jsem se tam natlačit. Se štěstím to tam i přes jihlavský faul došlo.

Dostával jste přihrávku od Matěje Berana a prostřelil jste Adama Berana…

My bráchu Adama v bráně tak nějak známe. Dělali jsme si na něj speciální video, abychom věděli, co a jak. Snažili jsme se ho před brankovištěm rozhodit. To se nám povedlo.

Byla speciální motivace od Matěje?

Bylo tam povzbuzování. Pro něj je určitě zvláštní, že hraje proti svému bráchovi. Zvlášť, když ho pak prostřelil ještě v prodloužení. To bude doma ostré (směje se).

V půlce února jste v Edenu porazili Jihlavu 1:0. Pomohlo vám to i do téhle série?

Pro nás bylo výhodou, že jsme s nimi nedávno hráli a věděli tak, jak to hrají. Připravili jsme se na to s pomocí videa. Viděli jsme, jak hrají přesilovky, jak brání oslabení. Takže v tomhle nám to pomohlo.

Co čekáte od přesunu série na domácí led Jihlavy?

Jihlava začne hrát ještě více, protože my máme ten první mečbol. Bude to pro nás těžké. Musíme se na ně skvěle připravit, hrát jednoduše a zvládnout to.

Loni jste se potkali v předkole také s Jihlavou a tehdy brala postup ona. Je tu i ta motivace jim to oplatit?

Určitě. Zvlášť když je to Jihlava, se kterou ty zápasy vyhrocené. Loni nám asi došla šťáva, tak o to víc to letos chceme zlomit na naši stranu a tuhle sérii vyhrát.

Těžili jste také z dobré formy z konce základní části?

Od zápasu v Třebíči, kdy nám teklo do bot, kdy jsme byli na sestup, tak jsme se semkli jako tým a začali hrát jednoduchý hokej. Pak jsme vyhrávali, gólman nás skvěle podržel. Teď se nám to vrací.

Nestála stíhací jízda za play-off příliš sil?

Samozřejmě, že síly nejsou takové, jako na začátku sezony. Ale teď je ten hokej, kvůli kterému dřeme celou sezonu. Na síly nemůžeme vůbec koukat. Musíme makat, co to jde.