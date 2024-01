Doslova o přežití bojují v první lize hokejisté pražské Slavie. V pondělním kole přivítali na svém ledě v tabulce druhý Vsetín. Na ledě ale nebylo poznat, kdo hraje na špici a kdo se snaží zachránit sezonu. Pražané vyhráli 3:0 a svůj podíl na tom měl i kapitán týmu Tomáš Knotek, který v první třetině nastřelil břevno a ve druhé pak zařídil vedení 2:0. „Je jedno, jestli je to Vsetín nebo Kolín. Každá výhra nám hrozně pomůže se sebevědomím,“ ví Knotek.

Kapitán hokejistů Slavie Tomáš Knotek. | Foto: Deník/Michal Káva

Porazili jste Vsetín. Jak důležité to teď bylo?

Víme, o co momentálně hrajeme. Zjednodušili jsme hru, začali jsme proměňovat šance a vrací se nám to. Navíc nám pomohl výborný výkon brankáře. Od toho jsme se odrazili a Vsetín do ničeho nepustili.

Jak moc může pro psychiku pomoct, když porazíte druhý Vsetín?

Je jedno, jestli je to Vsetín nebo Kolín. Každá výhra nám hrozně pomůže se sebevědomím. Že odjíždí druhý tým tabulky s nulou bodů i vstřelených branek je super. Ale my musíme pracovat pořád stejně. Nic moc to nemění.

Dá se říct, že už se zvedáte ze dna?

To bych určitě neřekl. Znojmo má pořád o zápas méně. V kabině říkáme: „pořád žijeme“. Čtyři výhry jsou krásné. Pro nás ale nic nekončí. Pořád jsme víceméně poslední, i když je to kolem posledního místa pořádně nahňácané. Čím víc týmů tam bude, tím lépe pro nás. Z nejhoršího jsme se snad dostali. Mohlo to vypadat mnohem hůře.

Proti Vsetínu to byla vaše čtvrtá výhra v řadě, v letošní sérii nejdelší série. Proč se nedařilo už dříve?

To kdybych věděl… Už v Litoměřicích jsme věděli, že jsme v Litoměřicích třetí výhrou v řadě vyrovnali naši nejdelší tříbodovou sérii. Jsem rád, že jsme na to navázali. Ztratit v naší situaci body doma by byla škoda. Ať přijede Vsetín nebo Poruba, musíme body sbírat. Jsem rád, že se nám to daří.

Kde byste hledal zlomový okamžik, že se vám teď daří?

Těžko říct. Po domácím zápase s Frýdkem-Místkem jsme byli hlavami hodně dole. Na druhou stranu jsme věděli, že je před námi pořád celá čtvrtina. Jeli jsme do Třebíče, kde jsme zjednodušili hru. Povedlo se nám dát první gól. To je s nimi hodně důležité. Zkrátka se to tak nakoplo a snad to vydrží co nejdéle.

Zbývá vám 11 zápasů do konce základní části. Co bude teď nejdůležitější kromě sbírání bodů?

Udržet hlavu v linii. Nemůže být příliš vysoko, ani příliš nízko. Bude to o detailech. Nesmíme ztrácet puky na modré, musíme proměňovat šance. Těžko vyhrajeme vše do konce, ale musíme vyhrát co nejvíce zápasů a dostat se ze situace, ve které teď jsme.

Proti Vsetínu jste se sám trefil a jako lídr pomohl k cenné výhře…

Náš tým je pořád relativně mladý. Je nás tu pár starších hráčů, na kterých to leží. Nejsme hloupí, víme to. Nedařilo se nám, tak jsem rád, že teď se daří klukům z první lajny i nám dalším. Lajny se obměnili a je to správný mix, který snad vydrží co nejdéle.

Trenér Totter chválil, že se lídři projevili i na střídačce. Jak to vidíte vy?

Jsou to všechno spojené nádoby. S trenérem jsme o tom mluvili. Když se daří, je jednodušší na střídačce něco říct, než když prohráváte o dva nebo tři góly. Ale přes to se musíme přenést. Tým je mladý a od toho jsme tu my starší hráči i pro ty chvíle, kdy se nám nedaří. Nikdo jiný to nezvedne, než my hráči sami.

Dá se porovnat kondice ze začátku sezony a nyní?

Záleží na každém jednotlivci, jak pracuje na suchu. Ale tréninky máme kvalitní. Z mého pohledu se ale kondice odvíjí i od hlavy. Když hrajete celý rok dole, tak kolikrát to vypadá, že na tom nejste fyzicky dobře. Pak třikrát vyhrajete a vše vypadá jinak a soupeře přebruslujete. Ne nadarmo se říká, že hodně procent je v hlavě.

Jak se projevu přínos Patrika Eliáše jako mentora?

Od začátku s námi začal chodit na led. Jeho poznatky jen tak někdo nemá. Ty zkušenosti z NHL jsou vidět. Má výborné postřehy k hráčům. Vždycky poradí, umí i zkritizovat. Ale to je potřeba, protože bez kritiky se nikam neposunete.

Hltá jeho slova i starší hráč, jako jste vy?

Nevím, jestli hltá. Ale pokud hokej hrajete a radí vám takové legenda, tak to v každém věku musí člověka obohatit. Pokud není hloupý a nejde to jedním uchem tam a druhým ven. Takže ho poslouchám a snažím se řídit tím, co nám říká, protože to má smysl.