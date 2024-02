Máte za sebou první měsíc v Česku a ve Slavii. Jste se vám tady líbí? Líbí se mi tu opravdu moc. Kluci v týmu jsou skvělí, město je skvělé a zatím jsem nenašel nic, co by se mi nelíbilo. Zatím je všechno super.

Proč jste se rozhodl v rozeběhnuté sezoně vyměnit tým, soutěž i zemi, ve které hrajete?

Od samého začátku bylo mým cílem hrát někde v Evropě. Na trhu to ale bylo těžké a nechtěl jsem jít někam unáhleně třeba jen kvůli dobrým penězům. Chtěl jsem hrát v kvalitní lize, proto jsem čekal. Naštěstí jsem získal místo v Mestis, udržel jsem se ve formě a odchytal jsem nějaké zápasy. Teď přišla ta správná nabídka a nemusel jsem dlouho přemýšlet, jestli ji vezmu.

V minulosti jste se v týmech potkal s Radkem Veselým nebo Danielem Voženílkem. Radil jste se s někým ohledně nabídky z Česka?

S Vožuchem (Danielem Voženílkem) jsem nemluvil, ale s Radkem jsem mluvil, protože v téhle lize letos zase hraje. Taky jsem se o tom radil s mým dobrým kamarádem Mihou Štebihem, který hraje za Třebíč. Když jsem hrál v Lublani, tak jsme spolu bydleli. Teď o téhle lize i o zemi mluvil velmi pozitivně. Dokonce tady má svoji rodinu a je tu spokojený. To pro mě byla zelená, abych sem šel.

Slavia ale letos nezažívá vydařenou sezonu. Vnímal jste to? Bral jste jako výzvu pomoct jí zvednout se ze dna tabulky?

Naše pozice rozhodně nebyla ideální a není taková ani teď. Nabrali jsme ale správný směr a musíme pokračovat v nastavené cestě z posledních zápasů. I když ale je situace, jaká je, tak se snažím si to užívat a každý den chodit na tréninky pozitivně naladěný. Podle mě neexistuje lepší povolání než být hokejista, takže bychom k tomu měli přistupovat profesionálně a pozitivně.

Jaká byla atmosféra v kabině, když jste přišel?

Atmosféra byla dobrá. Je těžké být v týmu, kterému se nedaří a je na dně, ale kluci se snažili dál pracovat a obrátit to. Na první pohled byste ale z nálady neřekli, že na tom tým je špatně. Posledních pár zápasů jsme naštěstí vyhráli a pořád je to otevřené, takže se o to porveme.

Eliáš? Velmi skromný na to, jakou měl kariéru

A jak vás přijali spoluhráči v kabině?

Přijali mě velmi dobře. Jsou tu hráči, kteří nemluví zas tak dobře anglicky, ale cením si toho, že se snaží. Našel jsem cestu, jak komunikovat se všemi. Snažím se trochu naučit česky, ale je to opravdu těžké. Už ale umím aspoň pár frází.

S kým ze spoluhráčů si nejvíc rozumíte?

Musím říct Průžu (Jiřího Průžka), se kterým si rozumíme od začátku. Každý den mě vozí na zimák, protože tady nemám svoje auto. První dva dny jsem strávil na hotelu, takže jsem sem chodil pěšky, teď mám ale byt na Střížkově a Průža hned vedle mě. Jednou mě vzal na trénink a druhý den mi jen napsal čas, v kolik mě vyzvedne. Od té doby jezdíme spolu. On si procvičuje angličtinu a já češtinu, je to dobré pro nás oba.

Trávíte spolu čas i mimo zimák, když bydlíte nedaleko sebe?

Má svoji rodinu a já mám zase svoji přítelkyni, takže toho času zase tolik není. Až ale nějaký bude, tak možná něco podnikneme. I ostatní kluci tady jsou ale moc milí. Mají ale taky svoje rodiny, takže mimo stadion nemají tolik času.

Na Slavii máte skvělou příležitost zatrénovat si s legendárním Patrikem Eliášem. Co tomu říkáte?

K tomu mám vtipnou historku. Nekoukal jsem pořádně, kdo tu trénuje, takže jsem nevěděl, že tady je. Brácha mého kamaráda se mě pak ptal, jestli mi volal Patrik Eliáš. Řekl jsem mu, že ne, že to byl Dominik Hašek. Vtipkoval jsem, protože jsem nevěděl, že to myslí vážně. Až pak mi poslal odkaz na Eliteprospects, kde jsem viděl, že je opravdu v klubu. Moje zkušenosti s ním zatím byly jen dobré. Jako gólman teda trávím nejvíc času s trenérem brankářů, ale je super, jak nás podporuje. Je velmi skromný na to, jakou měl kariéru. Teď je tady a dře s námi. Dokonce s námi chodí i do posilovny a udržuje se ve formě.

Jak jsme zmiňovali, situace týmu se už o něco zlepšila a z posledních sedmi zápasů jste vyhráli šest. Rázem vám tedy na play-off chybí jen bod. Jste už v lepší situaci, než před pár koly, že?

Ano i ne. Dá se to tak brát, ale pořád se nemůžeme koukat moc do budoucna. Pořád jsme v těžké situaci a když prohrajeme pár zápasů, můžeme být rychle zase úplně dole. Musíme se držet ve vítězné náladě a jít zápas po zápasu.

Konečně jsme si uvědomili, v jak těžké situaci jsme

Dostat se do play-off by ale po takové sezoně byl velký úspěch, že?

To rozhodně. Hlavní cíl pro nás je vyhnout se sestupu, ale všichni bychom si samozřejmě chtěli zahrát play-off. Doufám, že se nám to povede, ale musíme se teď soustředit jen na nejbližší zápas. Jedině tak můžeme uhrát co nejlepší výsledky.

Čím to, že se vaše hra v posledních kolech zvedla? Porazili jste dokonce první dva týmy tabulky…

Těžko říct, každý zápas je jiný. Nemyslím, že bychom něco nějak extrémně měnili. Každý hráč si uvědomuje naši situaci a hraje pro tým. Asi jsme si konečně všichni uvědomili, v jak těžké situaci jsme. Když teď vedeme o gól, tak hrajeme chytře a víme, co musíme dělat – blokovat střely a hrát pospolu. Když naopak prohráváme, tak to umíme ještě dotáhnout. Ukazuje se, že jsme silní jak fyzicky, tak psychicky. To je klíč k výhrám.

Slavia začala sbírat body i díky vaším výkonům. Jak jste s nimi spokojený vy osobně?

Když se na to podíváme od začátku, tak bych neřekl, že to bylo úplně příšerné, ale cítil jsem, že jsem nepředváděl to, čeho jsem schopný. Bylo to oukej, ale oukej není dostatečné. Postupně jsem se ale dostal do lepší formy, z čehož mám radost. Je fajn, že jsme posbírali nějaké body a že jsem mohl týmu pomoct. To je dobré.

Vy osobně jste zářil proti Porubě a Vsetínu, tedy nejlepším týmům soutěže. Jak vás dvě vychytané nuly potěšily?

To bylo super. V obou zápasech jsme byli pod tlakem, věděli jsme, že jsou to kvalitní týmy, které dávají hodně gólů. Celý tým včetně mě byl nažhavený. Byl to zároveň dobrý signál pro celý tým, že jsme dokázali tyhle týmy porazit.

Co zatím říkáte na Chance ligu a její kvalitu?

Řekl bych, že je lepší než Mestis, kde jsem letos hrál. Hra je možná trochu pomalejší, ale obecně jsou tu šikovnější hráči, kteří umí dávat přesnější přihrávky a mají kvalitnější střelu. Díky tomu mají hráči víc možností, co můžou udělat, takže já jako brankář se musím mít pořád na pozoru. Řekl bych, že je to určitě dobrá liga.

Pokračování ve Slavii? Proč ne

V minulosti jste si zahrál i ve Slovinsku a v Anglii. Jaká to byla zkušenost?

Lublaň byla moje první angažmá mimo Finsko a hlavně první ročník tam byl nezapomenutelný, protože jsem tam získal svůj zatím jediný mistrovský titul. Doufám, že nebyl poslední. V té době bohužel řádil koronavirus, takže lidi nemohli na stadiony, ale měli jsme dobrou partu a povedlo se nám zvítězit. V další sezoně jsme šli do mezinárodní ICEHL, což je opravdu dobrá soutěž. Bylo to super, Lublaň je navíc krásné město a žijí tam skvělí lidé.

A co hokej v Anglii?

Byla to dobrá soutěž a chodilo na ni víc lidí, než byste si asi mysleli. Arény byly nacpané, fanoušci byli věrní a chodili na zápasy pravidelně. Opravdu hokejem žili, což mě překvapilo. Nevěděl jsem, že je hokej v Anglii tak populární, ale bylo to skvělé. V Anglii se hrají každý víkend dva zápasy – jeden v sobotu a druhý hned v neděli. Po chvíli už jsem byl trochu unavený, protože zápasů bylo opravdu hodně. Všechno má ale svoje plusy i minusy.

Teď si užíváte zase Česko. Jak trávíte čas mimo zápasy?

Nic speciálního, rád relaxuju nebo se pokouším uvařit něco dobrého. Když mám nějaký volný čas, tak chodíme do centra poznávat krásy Prahy. Je super, že tady můžete prostě nastoupit na metro a vyrazit za památkami.

Máte už nějaká oblíbená místa v Praze?

Zatím jsem ještě neměl tolik času, hokej ho zabírá opravdu hodně. Už jsme ale byli na Starém Městě, u Pražského hradu a katedrály. Tam je to opravdu hezké, rád bych si tam někdy zašel na kafe.

Se Slavií jste se zatím dohodl do konce sezony?

Ano, přišel jsem do konce sezony.

A chtěl byste zůstat v Česku a na Slavii?

Teď musíme jít zápas od zápasu a soustředit se na to, co nás čeká. Neměli bychom myslet moc dopředu. Zatím mám ale ze Slavie velmi dobré zkušenosti, takže proč ne.