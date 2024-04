Hokejová Slavia přečkala nevydařenou sezonu a už skládá tým pro další ročník. V mužstvu bude i dál působit obránce František Hrdinka, končí naopak druhý nejproduktivnější muž letošního týmu sešívaných Edgars Kulda. Lotyšský útočník se rozhodl upřednostnit jinou nabídku.

„Chtěl bych poděkovat za krásné dva roky, které jsem strávil na Slavii. Moc jsem si užil atmosféru v týmu i parádní fanoušky. Chtěl bych jim všem, stejně tak jako celému týmu, koučům, majitelům, managementu a dalším, které jsem v klubu poznal, popřát hodně štěstí,“ vzkázal na klubovém webu Kulda.

Devětadvacetiletý Lotyš s klubem prý jednal o další smlouvě, ale nakonec upřednostnil nabídku za takových podmínek, které Slavia nebyla schopná dorovnat.

Kulda přišel do Slavie v průběhu minulé sezony z dánského Esbjergu. Za Slavii stihl ve zbytku ročníku odehrát 29 zápasů základní části, v nichž bodoval 19x. V play-off pak přidal další dva starty a zapsal jednu asistenci. Letos Kulda odehrál v sešívaném dresu 49 utkání základní částí a s 35 kanadskými body byl druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Ve vyřazovacích bojích připsal další tři starty a jeden gól. Další v dresu Slavie už nepřidá.

Totéž se ale nedá říct o obránci Františku Hrdinkovi, který se v Edenu domluvil na novém kontraktu. Odchovanec Letňan sbíral první zkušenosti s dospělým hokejem v Mladé Boleslavi, odkud si už v ročníku 2018/19 odskočil do Slavie. Později hrával za Prostějov a Přerov, odkud před posledním ročníkem zamířil do hlavního města.

„Líbí se mi, jaká je tady nastavená koncepce do budoucna, navíc jsem z Prahy, takže jsem neměl důvod nic měnit,” říká k podpisu nové smlouvy sám Hrdinka.

„Budeme chtít v příští sezoně navázat na to, jak jsme letos skončili, a být během roku na lepších pozicích v tabulce, abychom to nemuseli dohánět na poslední chvíli. Věřím, že budeme hrát kvalitní hokej, kterým jsme se prezentovali na konci sezony,“ přeje si šestadvacetiletý bek, který během ročníku nastoupil do 38 zápasů, v nichž čtyřikrát přesně nahrával na gól. V play-off přidal další tři duely a jednu asistenci.

Hrdinka se svým podpisem přidal k dalším hráčům, kteří už se sešívanými v uplynulých týdnech prodloužili smlouvy. Pokračovat v mužstvu bude i zkušený obránce David Kajínek, odchovanec klubu Jiří Stejskal i útočníci Jiří Průžek a Maxim Havrda a gólman Paavo Hölsä. Platný kontrakt mají i Tomáš Knotek a Jan Holý.

Už s jistotou pak v klubu nebudou pokračovat brankář Roman Málek, obránci Karel Klikorka a Dušan Žovinec a útočníci Tomáš Guman, Jaroslav Brož, Robin Všetečka a Josef Slavíček.