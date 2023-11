Tomáš Guman přicházel do hokejové Slavie na konci října jako ofenzivní posila, střelecky se mu ale zatím v novém působišti příliš nedařilo. Ve středu však proti Prostějovu vstřelil svůj druhý gól za sešívané a krásným bekhendovým blafákem pomohl předposlednímu celku tabulky k výhře 3:1. „Brali mě sem, protože nedávali góly a věřili v to, že já je dám. Zatím se sebou určitě spokojený nejsem,“ vyprávěl po zápase šestadvacetiletý útočník, který se ve Slavii bude moci učit i od nového poradce Patrika Eliáše.

Slávisté ve 23. kole Chance ligy v Edenu porazili Prostějov 3:1. | Foto: Deník/Michal Káva

Čtvrtý Prostějov jste po dobrém výkonu porazili 3:1. Jak důležité vítězství to pro vás je vzhledem k současné podobě tabulky?

Máme obrovskou radost, potřebovali jsme to. Poslední zápasy, co jsem tady, jsme hráli dobře, ale vždycky jsme zápas nějak ztratili. Tentokrát se nám povedlo to udržet od začátku do konce, bereme tři body a jsme za to rádi.

V zápase jste se dostali do vedení 3:0. To se vám moc často v sezoně nepovedlo, že?

Co jsem tady, tak ještě ne. Zvlášť proti Prostějovu bylo fakt super, že jsme vedli 3:0. Pomohlo nám to do koncovky zápasu.

Vy jste vstřelil krásný třetí gól, který dodal týmu klid. Jak padl?

Pan trenér mě hodil na střídání, já tam skočil a najednou jsme jeli dva na jednoho. Hned jak jsem situaci viděl, tak jsem věděl, co budu dělat. Že to dostanu na forhend a stáhnu to do bekhendu. Naštěstí to vyšlo.

Útočník Slavie Tomáš Guman hodnotí vítězný zápas:

Zdroj: Deník/Michal Káva

Pomůže vám to na psychiku? Po příchodu do Slavie to byl váš druhý gól.

Já jsem to potřeboval jako sůl. Co si budeme namlouvat, brali mě sem, protože nedávali góly a věřili v to, že já je dám. Zatím mám druhý gól, takže se sebou určitě spokojený nejsem. Potřebuju dát týmu víc. Snažím se o to každý den – pracovat na tom, pořád střílet. Doufám, že mi to tam začne padat.

V zápase vám vypomohl brankář Jan Růžička z Mladé Boleslavi. Jak vám pomohly jeho zkušenosti?

Je to znát. Málič (Roman Málek) je kvalitní gólman, ale Růža přišel z extraligy s asi větším sebevědomím. Bylo to fajn mít tady takového gólmana.

Do příštího zápasu se tedy máte od čeho odrazit, že?

Chtělo by to potvrdit. Někdo může říct, že to byl výstřel do tmy, ale my musíme hrát pořád stejně poctivě, aktivně a střílet na bránu. Měli bychom zlepšit přesilovky, protože jsme z nich dnes nedali ani gól. Musíme se od toho odrazit a potvrdit, že to nebyla náhoda.

V posledních dnech došlo v klubu k velkým změnám, máte nového hlavního trenéra. Stihly se už na led promítnout nějaké změny, které po vás Aleš Totter chtěl?

Pan Totter nic zásadního neměnil. Šlo hlavně o určité detaily, ale jinak jedeme ve filozofii, jakou měl i pan Tvrzník. Pan Totter chce po nás stejný hokej. Nemyslím, že bychom hráli extrémně jinak, jen jsme zkrátili střídání, byli jsme na to poctiví. Konečně se to zlomilo, snad v tom budeme pokračovat.

Další novou tváří v klubu je Patrik Eliáš jako poradce. Stihl vám už něco předat?

Ještě jsem se s ním moc o hokeji nebavil. Představili nám ho ráno na poradě, tak řekl úvodní slova. O třetiny pak chodil do kabiny a říkal nám pár detailů. Je to jeho první den, takže myslím, že se spolupráce bude dál rozvíjet.

V Kladně jste si s legendami NHL zahrál, teď máte zkušenost s další…

Je to fajn, je to další legenda do sbírky.

Slavii, která je předposlední, jste z Litoměřic posílil teprve na konci října. Co vás vedlo k přestupu z čela tabulky?

V první řadě jsem šel za panem Tvrzníkem, kterého jsem znal. Věděl jsem, jak na tom Slavie je, v jaké je situaci, ale když jsem proti ní hrál, tak Slavia vždycky hrála super hokej. Nerad říkám štěstíčko, ale taková ta třešnička na dortu tomu chyběla. Na Litoměřice nedám dopustit, co se týče kluků v kabině, zázemí, lidí a fanoušků. Všechno je tam fajn. Byly tam nějaké neshody s trenéry, pan Tvrzník do mě vložil víru v době, kdy se Slavia trápila, a vzal mě sem. Doufám, že důvěru splatím.

Jaká byla atmosféra v kabině, když jste přišel? Jak jste zapadl?

Jsou tu úplně stejní blázni jako v Liťáku a jako jsem já. Nebyl nejmenší problém zapadnout. Některé kluky jsem znal, takže to bylo v pohodě. Je tu úplně super parta.