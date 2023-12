Zápas měl ale pořádně divoký průběh…

V první třetině jsme zase měli výpadek, který nás mohl stát celý zápas. Naštěstí jsme to ještě v první třetině otočili. Teď ke konci jsme tam zase trochu panikařili. Nevím, jestli je to tím, že jsme nervózní, že se nám nedaří… Se štěstím jsme to ale uhráli a máme všechny body.

V první třetině vám hodně pomohl brzký timeout. Co vám trenéři řekli?

Měli jsme celkem dobrý začátek, prvních pár střídání až do prvního gólu. Vždycky nás ale sesype první inkasovaný gól a pak hrajeme úplně jinak. Po timeoutu jsme se vrátili do hry a proměnili jsme i přesilovku. Pro nás super.

Obrat ale ukazuje sílu týmu, ne?

Sami sobě věříme, že máme silný tým. Zatím se nám ale nedařilo. Nechci říkat smůla nebo štěstí, ale spoustu zápasů jsme prohráli o gól a našimi chybami. Snad se to už otočí a půjdeme už jenom nahoru.

Ve třetí části už jste se hodně bránili. Bylo to tím, že Litoměřice tolik přidaly, nebo jste se chtěli soustředit na defenzivu?

Řekli jsme si, že budeme hrát určitě bezpečněji zezadu. Litoměřice jsou ale snad nejlepší v lize ve vstřelených gólech, je to hrozně ofenzivní tým. Mají tam zkušené hráče. Bývá to tak, že se potom tlačí a snažíme se to dohrát s klidem. Obdrželi jsme tam ale blbý gól a zase to od nás bylo nervózní.

Soupeř vám závěr hodně ulehčil přesilovou hrou pět na tři, že?

Určitě, to nám hodně pomohlo, že jsme tři minuty před koncem měli dvouminutovou přesilovku pět na tři. Sehráli jsme to v klidu. Nic velkého jsme tam nevymysleli, ale aspoň jsme to měli v klidu.

V posledních zápasech vám to tam moc nepadalo, tentokrát ale čtyři góly plus jeden neuznaný. To je pozitivní, ne?

Jo, určitě. Teď na tom hodně pracujeme, děláme cvičení, abychom hodně zakončovali a dávali góly. Snad se to bude jenom zlepšovat.

Zápasem proti Litoměřicím se základní část přelomila do své druhé poloviny. Dá se říct, že jste do ní vstoupili ideálně?

Sami jsme si říkali, že začíná druhá půlka a musíme začít hned nějakými body. Naštěstí je máme.

Nedávno se k týmu připojil jako poradce Patrik Eliáš. Stihl už něco přinést do týmu?

Je to super člověk, strašně nám radí. Vidí všechny detaily v přesilovkách i ve hře pět na pět. Snaží se nám ve všem poradit a od něj si to člověk musí brát.