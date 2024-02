Hokejový útočník Lukáš Rousek chytil v zámořské AHL parádní formu. V týmu Rochester Americans bodoval v osmi z posledních devíti zápasů a v tomto období posbíral hned 11 bodů. Odchovanec pražských Letňan si tak hlasitě říká o další šanci v prestižní NHL, kde už v této sezoně dostal šanci v listopadu. Pomůžou Rouskovi dobré výkony k návratu do Buffala?

Lukáš Rousek | Foto: ČTK

Rousek na sebe v posledních kolech upozornil bodovými žněmi, během nichž zapsal dvě vstřelené branky a rovnou devět asistencí. Americans i tak vyhráli z posledních devíti zápasů jen čtyřikrát a naposledy podlehli Belleville Senators, farmě Ottawy, výsledkem 1:4. U jediné branky svého týmu asistoval právě Rousek.

„Poslední dva měsíce se cítím opravdu dobře. Snažím se jen pomáhat týmu, na svoje body nekoukám. Koukám na týmové body, chci týmu pomoct vyhrávat,“ vyprávěl Rousek před americkými novináři v první polovině měsíce.

„Teď se cítím za celou dobu, co tu jsem, asi nejlépe. Každý den se snažím tvrdě pracovat, abych byl lepší. Do zápasů se pak snažím přenášet to, co jsem se naučil v trénincích,“ dodal v pozápasovém rozhovoru.

Svoji bodovou bilanci po 43 zápasech v AHL v dalších utkáních rozšířil na velmi dobrých 37 kanadských bodů za 9 gólů a 28 asistencí. Mezi českými hokejisty v soutěži je druhý nejproduktivnější za Matějem Blümelem z Texasu. Ten ale odehrál hned o čtyři zápasy víc a bral jen o jeden bod více.

V klubové produktivitě dokonce není nikdo lepší než Rousek. Až se čtyřbodovým odstupem následuje za letňanským odchovancem Američan Mason Jobst, velmi dobře je na tom pak i Rouskův krajan Jiří Kulich, který ve 35 zápasech zapsal 27 bodů. Poslední tři duely ale vynechal kvůli zranění, které ho přibrzdilo v jeho druhé sezoně za Rochester, v níž už nakoukl i do NHL.

To o pět let starší Rousek už si debut mezi nejlepšími hokejisty světa odbyl loni, kdy dostal šanci ve dvou zápasech. A rovnou to byla premiéra jako hrom! Bývalý hráč Sparty se prosadil nejrychleji ze všech Čechů v historii NHL při svém prvním startu. Ke vstřelené brance pak přidal i asistenci.

Následně ale Rousek odehrál v hlavním týmu jen jeden další duel a na další příležitost si musel počkat až do loňského listopadu. To ho Buffalo povolalo na pětici zápasů. V nich Rousek nebodoval, a nejspíš i proto zamířil zakrátko zpátky na farmu.

O další zápasy by si mohl říct dobrými výkony z poslední doby. Sabres mají aktuálně na marodce z útočníků Victora Olofssona a Jacka Quinna. V poslední době mají navíc výkony jako na houpačce a dvě výhry v řadě naposledy zapsali už na konci ledna. Dočká se Rousek v této sezoně dalších startů v NHL?