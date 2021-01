Na domácí střídačce už nestáli v minulém týdnu odvolaní trenéři Martin Štrba s Jiřím Doležalem starším. Nový trenérský tandem ještě není, tak tým proti Šumperku vedli sportovní manažer Jiří Veber a klubová legenda Pavel Kolařík. Oba spolu působí také u slávistické juniorky.

„I když jsme ještě nehráli podle našich představ, tak je to pro nás důležité vítězství,“ ulevil si útočník Pražanů Daniel Kružík. Ten měl na gólově plodném zápase velký podíl. Do statistik si totiž připsal čtyři body za dva góly a dvě přesné asistence svým spoluhráčům. „Jsem rád, že nám to tam padlo,“ usmíval se.

Dočasná trenérská dvojice zařadila do prvního útoku Šteinera, Vlčka, Kružíka a těm se dařilo. Střelecky se prosadili v přesilovce, v oslabení i při hře pět na pět.

„Hráli jsme spolu takhle pohromadě poprvé a odehráli to slušně. Ještě tam byly nějaké chyby v obranném pásmu, ale v útoku jsme si seděli. Řekli jsme si, že se budeme tlačit do brány a to jsme splnili,“ poznamenal Kružík.

Půl hodiny zpoždění

Zápas měl v sobotu začít úderem patnácté hodiny, ale úvodní buly vhodil rozhodčí až o více než půl hodiny později. V ledu se totiž objevila díra, hráči byli posláni do šaten a na plochu museli ledaři. Padaly myšlenky na čtvrtek, kdy byl ze stejného důvodu odložen extraligový zápas Třince s Hradcem Králové, ale v Edenu se problém podařilo odstranit a mohlo se pokračovat.

Začátek zápasu se ale slávistům nepovedl a předposlední tým tabulky ho zaskočil dvěma góly, díky kterým vyhrál úvodní dvacetiminutovku 2:1. „Bylo to o koncentraci. Nepovedlo se nám se do zápasu rychle dostat. Naštěstí se nám zápas povedl ve druhé třetině otočit,“ pokračoval Kružík.

Poprvé ve slávistickém dresu nastoupila defenzivní posila ze Znojma Adam Sedlák. „V obranných řadách máme velkou marodku. Jde o důrazného obránce, od kterého očekáváme, že přispěje ke zkvalitnění naši defenzivy,“ přeje si sportovní manažer a zároveň aktuálně dočasný trenér A týmu Jiří Veber.

Ten teď bude hledat nového trenéra. Ideálně, aby byl už na středeční zápas ve Vrchlabí. „Je pozitivní, že jsme vyhráli a naladili se na další zápasy. Věřím, že se na ně dobře připravíme,“ dodal Kružík.

V sobotu se pak v Edenu odehraje bitva s Kladnem.