Během šesti dnů na konci ledna jste hostili dva nejlepší celky soutěže - Vsetín a Porubu - a porazili je s čistým kontem. Jak se tohle vlastně vůbec tak výborně sešlo?

V takových zápasech se musí sejít všechno. Občas se vám puk odrazí na hokejku, získáváte určité momenty v zápase, chvilkový tlak potvrdíte gólem. Určitě to nebyla náhoda, spoustu věcí jsme dělali dobře.

I z toho pak pramenila ta síla na obrat v Sokolově, kde jste prohrávali 0:2 po první třetině?

To byl podobný zápas jako s Pardubicemi. V Sokolově jsme byli v zápase lepší, ale nebylo to vidět na skóre. Pořád jsme ale byli trpěliví a ve třetí minutě vyrovnali hned v první minutě, to nás dostalo zpátky a dokázali jsme to otočit. S Pardubicemi jsme také byli blízko, ale neproměnili šance a nebyli tak důrazní v předbrankovém prostoru. Proto jsme nebyli odměněni body.

Je náročné pro hráče psychicky snášet ten obrovský tlak na dně tabulky a blížící se konec základní části?

Stejně na tom jsou všechny týmy, proto děláme profi sport, to je stejné pro hráče i realizační tým, pro trenéry, patří to k tomu. Tlak bych nebral jako výmluvu nebo něco neřešitelného, čeho bychom se měli bát. Týmově i osobně to musíme zvládnout. Kolem nás je v tabulce spousta týmů, to k tomu patří.

Je to i pro vás osobně nejnáročnější sezona vašeho trenérského angažmá?

Je to džob. Slavia je značka, musíme vidět, kolik lidí má Slavii v krvi a není jim to jedno. Nechcete ty lidi zklamat a se značkou zacházet dobře. Ať se to někomu líbí nebo ne, tak Slavia je pořád obrovská značka, s ohromnou historií a cítíte zodpovědnost. Nechcete zklamat lidi, kteří fandí Slavii šedesát let, jsou celoživotní fanoušci. Tohle si člověk uvědomí nejvíce, že má velikou zodpovědnost.

Během reprezentační přestávky jsou na programu dohrávky a v jedné z nich proti sobě nastoupí Jihlava a Znojmo, se kterými se utkáte příští týden…

Jedeme se na ten zápas do Pelhřimova v pátek podívat. Je dobrá výuka vidět tým naživo, vidíte emoce hráčů.

Příští týden jedete do Zlína, doma přivítáte Jihlavu a pak do Znojma. Tedy nic lehkého, ale v této fázi sezony asi není lehkého nic, že?

Je to tak. To samé bychom si mohli říkat i před Vsetínem a Porubou. Každý je soupeř, všichni o něco bojují a každý má jinou motivaci pro závěr sezony. Každý chce být na závěr připravený a je jedno, jestli vás čeká první tým nebo čtrnáctý. Teď už nejsou rozdíly.

Hrajete na ledě všech tří hlavních konkurentů - ve Znojmě, ve Frýdku a v Kolíně. Může to být paradoxně výhodou kvůli tlaku domácího prostředí?

Ano. Doma se v takových zápasech s přímými konkurenty čekají tři body. Tlak na domácí tým je větší a v uvozovkách se s těmi body počítá. Pro nás to může být výhoda, když na to budeme připraveni. Týmy budou hrát trochu otevřeněji, budou chtít doma vyhrát. Připravíme se na to a můžeme z toho hodně těžit. Jsem přesvědčený o tom, že pro náš mladý tým to bude výhodou.

