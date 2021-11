Na první pohled se zdá, že se Jaromír Jágr a jeho spolupracovníci trefili v bráně a částečně také v obraně. Kde se vůbec netrefili, to bylo v útoku. Ale co druhý pohled, v němž se už nebudeme řídit osobními pocity, ale čísly, která jsou přesnější? Ani potom nebudeme moudřejší, pouze v útoku nám zůstane stejný pocit.

Sázka na Bowa vyšla

Nejprve se podíváme na brankáře Landona Bowa, podle mnohých nejlepší posilu Kladna do této sezony. Trochu velkohubě sice před sezonou vyhlásil, že Rytíři rozhodně nebudou mít starosti se záchranou a budou hrát v tabulce vysoko, což se mu (zatím) nevyplnilo, ale jinak zvládá svou roli významně. Chytá totiž každý zápas, takový byl jasný plán. Dvoumetrový chlapík, jenž atakoval NHL, si v porovnání s předešlými brankářskými posilami Kladna vede dobře. K Denisu Godlovi mu asi trochu schází, avšak Andreje Košarišťana přečnívá. Čísla mu kazí děravá obrana, žádný brankář v extralize nečelí tak vysokému procentu velkých šancí ze slotu, tam jeho tým ještě pořád jako nováček zle zaostává. Přesto dává Bow v každém zápase šanci svému mužstvu, aby uspělo. Dobrým příkladem byla naposledy Olomouc, či předtím zápasy s Karlovými Vary, v Pardubicích či Hradci Králové. Pokaždé to byl hlavně Bow, kdo udržel Rytířům naději a ti ji pak slušnými útokem dovedli využít.

Bow držel marně Rytíře, ti zápas s Hanáky opět zazdili vyloučeními

A jaká má Landon Bow čísla? Nastoupil do všech 23 zápasů, jedinkrát byl střídán (proti Plzni). Extralize kraluje v počtu odchytaných duelů, v počtu minut (1376) i v počtu střel, jimž musel čelit (779). Průměr obdržených branek nemá moc dobrý (3,27, 21. místo v extralize), ale procento úspěšnosti zásahů drží nad devadesátkou (90,37, 16. místo), a to je při zmíněném počtu jasných šancí protivníků hodně vysoké číslo. „Nevím, co bychom bez Bowsieho dělali. Je důležitou součástí našeho týmu a drží nás zákroky, které by jiný gólman ani nezvládl,“ pochválil kamaráda obránce Jake Dotchin.

Hodně minut pro Dotchina s Woodem

Právě na něho sázel Jaromír Jágr při skladbě obrany Rytířů nejvíc. Nedivte se, tenhle chlap hrál pravidelně NHL v asi nejlepším týmu planety – Tampě Bay Lightning. Nicméně ta se ho zbavila prý kvůli špatné fyzičce – a hráč zkouší po roční hokejové pauze restart v Kladně. A je zatím skutečně nejplatnější, i když k Brady Austinovi před dvěma lety mu hodně schází. Vidět je však na obou koncích kluziště a občas ho tíží jen slabá sebekontrola a zbytečná vyloučení. Zaznamenal už 11 bodů (2+9), je na -3 v tabulce plus/minus a hraje téměř 24 minut, víc má jen Tomáš Plekanec.

Slušně se jeví také Kyle Wood, obr, jenž dorazil z Frankfurtu. Chyběl v přípravě, fanoušci už mu pomalu přezdívali paní Colombová, nicméně postupně se zapojil a hraje až na zbytečné chyby v rozehrávce slušně. „Možná byste ho čekali na oslabení, ale on má skvělou střelu a věřím, že ho využijeme stejně jako další posily i v přesilovce. Navíc je velký a já mám rád, když jsou obránci vyšší a silní,“ řekl o Woodovi před sezonou Jaromír Jágr.

Nicméně na přesilovce Wooda uvidíte málo, spíše je defenzivním specialitou. A s bilancí -1 v tabulce pravdy je nejlepší ze zámořských hráčů, navíc odehraje v průměru 20 minut za zápas a víc má jen Dotchin.

Zatím nejslabší z Kanaďanů v obraně je Cody Donagney. Posila z dánského Aalborgu měla být platná i v ofenzivní podpoře. To se nestalo a Cody dost často zmatkuje také ve vlastním pásmu, navíc není tolik důrazný. Zatím má bilanci 1+1, v tabulce účasti na ledě -5 a čas průměrně 18 minut.

Ze zahraničních borců byl horší už jen Hakon Nilsen, kterého brali Rytíři spíše jako náhradníka a na extraligu neměl. Teď už se potichu vytratil domů do Norska (Stjernen).

Sráželi jsme se sami hloupými fauly, litoval po premiéře Indrák

Hvězdy do útoku se ani nerozsvítily a už hasnou

A teď ke kritizovanému útoku, kde byl plán Jaromíra Jágra jasný. „Ciampini byl v Norsku i Rakousku nejproduktivnějším hráčem týmu a klidně se mu to může povést i u nás. Kristo je podobný typ,“ předpokládal majitel Rytířů před sezonou.

Jenže plán postavit elitního kanonýra z EBEL ligy Daniela Ciampiniho a Američana Danny Krista do první formace k Tomáši Plekancovi se bortil už v přípravě. Zámořským hráčům se nedařilo hlavně v koncovce, přitom je trenéři využívali hojně i na přesilové hry. Po mizerném startu týmu do extraligy, kdy měl dlouho víc trenérů než bodů, oba zámořští borci brzy sestavou klesali. Ciampini se navíc nadlouho zranil, i proto není úplné fér ho tvrdě kritizovat. Rozhodně to však nevypadá, že se jen tak zvedne a ve čtvrté formaci je ho škoda, zvlášť když to defenzivní specialista opravdu není.

Kristo je univerzálnější, ovšem pokusy s jeho zařazením do přesilovky byly až na pár výjimek marné a kde se osvědčil, to jsou trestná střílení. Umí je jako málokdo v týmu, což se v sezoně může hodit zcela zásadně.

Každopádně čas na ledě, kdy oba zámořské útočníky trenéři využívají, se značně snížil, u Ciampiniho na zhruba osm minut za zápas, u Krista jen o málo víc.

Statistika hovoří také proti oběma borcům: Kristo má bilanci 3+4, je osmý v bodování Rytířů. V tabulce účasti na ledě zaznamenal -6, jeho průměrný čas na ledě je 13:30 (ale značně klesá). Ciampini v pouhých osmi zápasech dal jediný gól, v tabulce pravdy už je -5 a čas má 10:27.

Vydrží oba v mužstvu do konce ročníku?

A kdo je podle vás nejlepší zámořskou posilou Kladna? HLASUJTE!