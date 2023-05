Dlouhých 29 let čekala hokejová Sparta na titul v juniorské kategorii. Letos se dočkala. Tým pod vedením kouče Richarda Žemličky si ve finále poradil s Třincem přesvědčivě 4:0 na zápasy a ve čtvrtek před téměř dvěma tisícovkami diváků pozvedl nad hlavu mistrovský pohár. „Je to velké zadostiučinění a určitě také vzpruha pro celou Spartu. Jsme za titul strašně šťastní a chtěl bych týmu pogratulovat, protože play-off odehrál famózně,“ uvedl pro klubový web Žemlička.

Junioři hokejové Sparty získali titul po dlouhých 29 letech. | Foto: HC Sparta Praha

Není divu, že byl s výkony svých svěřenců spokojený. Sparta skončila po základní části až na šestém místě, v play-off se ale rozjela k fantastickým výkonům. Pražané ve čtvrtfinále vyřadili Karlovy Vary, se kterými sehráli tři vyrovnané zápasy, aby následně v semifinále udolali i Mladou Boleslav po šesti utkáních. Finále pak bylo jednoznačnou záležitostí. Sparta vyhrála v Třinci 3:0 a 4:2, doma následně zvítězila 9:2 a 6:3 a vítězi základní části nepustila ani jedno utkání!

„Třinec hrál semifinále do sedmého zápasu, což hráče stálo hrozně moc sil, a navíc v něm srovnali až v powerplay. Jak to z nich spadlo, že postoupili do finále, tak nebyli mentálně ani fyzicky připraveni, což jsme v prvním zápase využili a zaslouženě vyhráli. Byl to takový červíček do jejich hlav, myslím si, že to bylo důležité vítězství pro celou sérii,“ hodnotil kouč mistrovského týmu.

„Série byla velmi těžká. Výsledek vypadá, že jsme jí projeli jako nůž máslem, ale nebylo to tak. Finále bylo velmi náročné,“ dodal nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů Petr Hauser.

Právě on spolu s brankářem Hlibem Artsatbanovem byli hlavními tahouny týmu. Hauser posbíral ve 13 zápasech parádních 29 kanadských bodů a ukrajinský gólman vyšponoval svoji úspěšnost na 92,70 procent.

„Hlib se za poslední čtyři měsíce stabilizoval i díky trenérům gólmanů, ať to byl Petr Přikryl, nebo později Michal Neuvirth. Dali mu klid, a přestože měl v něčem drobné problémy, za čtyři měsíce se srovnal a v play-off chytal fantasticky,“ ocenil Žemlička.

„Hlavní výhoda byla, že jsme hráli týmově. To byl náš klíč k úspěchu. Třinec měl sice silné jednotlivce, ale ti vám titul neudělají. My měli tým, který to dotáhl do vítězného konce. Nemáme tým o jedincích, kteří samozřejmě pomůžou, ale my byli sakra výborný tým,“ těšilo Hausera, který prožil doslova snovou sezonu. Dospělý hokej okusil v prvoligovém Sokolově i extraligovém áčku Sparty, z mistrovství světa do dvaceti let si odvezl stříbro a nakonec pozvedl nad hlavu i juniorský pohár.

Po životní sezoně přestup. Jandus odchází ze Sparty do finského Kärpätu

„Troufám si tvrdit, že to určitě byla moje nejlepší sezona. Týmově byla neskutečná. Už dvacítky byly neskutečný, ale tohle je parádní zakončení sezony. Jsem plný pocitů, emocí a dojmů. Jsem strašně moc rád za celý tým,“ neskrýval.

Jeho i zbytek týmu potěšila fantastická podpora, kterou předvedli fanoušci Sparty v holešovické Sportovní hale Fortuna. Na rozhodující zápas si našly cestu téměř dvě tisícovky diváků!

„Atmosféra byla fantastická už od semifinále. Tolik fanoušků a lidí. Jsem šťastný, že tady můžu být. Moc jim děkujeme!“ hlásil Hauser.

Národní tým posílí před MS hráči z NHL. Mužstvo doplní Vejmelka či Jiříček

„Atmosféru jsem si užíval strašně moc. Začalo to už proti Mladé Boleslavi, protože to bylo velice těžké semifinále. Atmosféra byla naprosto famózní. Chtěl bych fanouškům za jejich podporu poděkovat. Říkal jsem, že budou náš šestý hráč, což se potvrdilo. Byli vynikající,“ přidal šťastný trenér vítězů Žemlička.

A jak budou vypadat oslavy prvního titulu po dlouhých 29 letech? „Asi půjdeme na pivko a možná potom i někam s kluky, když něco bude,“ prozradil s úsměvem Žemlička.