Produktivita jen od první lajny, nezvládnuté přesilovky. Sparťané se vyrovnávají s vyřazením. Hokejisté nejsou žádné slečinky. Snesou hodně: rány pukem, osekávání hokejkou, nárazy o led i mantinely. Když je třeba, hrají i se zraněními, vyplivují vyražené zuby, ohánějí se pěstmi. Rány přijímají i rozdávají. V play-off dvojnásob.

6. zápas semifinále Bílí Tygři Liberec – Sparta Praha | Foto: Deník/Jakub Volný

Jedna věc je ale bolí nejvíc. Když sklesle sedí po skončení vyřazovací série v šatně s pohledem zavrtaným do podlahy, zatímco k nim přes zeď z vedlejší kabiny doléhá oslavné křepčení postupujícího soupeře. Ne, to radši každý z nich stokrát skočí do cesty raketovému golfáku od modré čáry, než aby po celosezonní dřině snášel potupné vyřazení.