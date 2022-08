Hokejová Slavia tehdy nezvládla tuhý záchranářský boj a po 21 letech v nejvyšší soutěži sestoupila do 1. ligy. Zároveň se musela vzdát své milované O2 arény, jednoho z ústředních symbolů nejstaršího hokejového klubu v Česku. Vysočanskou dominantu navíc darovala do rukou nenáviděné Spartě, která si z do té doby neoblíbené zastávky udělala nový domov.

Pro červenobílé tím odstartovala doba temna. Z Vysočan se veškeré dění přesunulo zpět na zimní stadion Eden ve Vršovicích, kde však na sešívané žádný komfort nečekal. A na pořádné uskromnění musel přistoupit nejen klub, ale rovněž fanoušci, pro které znamenal pád z extraligy obrovskou noční můru.

Doba temna plná finančních problémů

A zatímco odvěký rival z Holešovic bojoval ve finále play-off o další titul do již bohaté klubové sbírky, Slávisté postupně ochutnávali hořkost druhé nejvyšší soutěže. Hned v úvodní sezoně po sestupu se sice probojovali z první ligy až do baráže, tam však veškeré naděje na brzký návrat definitivně vyhasly.

Nicméně v následujících letech přišlo poněkud nečekané vystřízlivění. Pražané ještě zvládli dvě účasti v semifinále, ovšem poté opustil trenérskou lavičku ambiciózní kouč Milan Razým a z červenobílé party se stala průměrná značka první ligy. Bez náboje a jakéhokoliv zápalu.

Obrovské tribuny vysočanské O2 arény museli fanoušci Slavie vyměnit za podstatně menší stadion Eden.Zdroj: galerie HCS

Jeden rok dokonce Slavia skončila mimo postupové pozice, klub navíc výrazně tížila tragická finanční situace. Někdejší vlastník Vladimír Pitter zadlužil svou značku natolik, že když v březnu 2019 přebíral pražský klub nový šéf Stanislav Tichý, musel začít s rekonstrukcí od úplného začátku. A v absolutní bídě.

Za několik málo měsíců k sobě přizval spolumajitele Jiřího Vlasáka a ve Vršovicích odstartovala nová éra Slavie. Splátkové kalendáře, zúžení ročního rozpočtu a celkové omezení veškerých výdajů. Nepříliš dobrých zpráv, přesto jakási víra v postupný návrat úrodné půdy.

Nový tým si skládá sám někdejší kapitán

A to byl plán, na který samozřejmě slyšeli i otrávení příznivci sešívaných. Nové vedení však potřebovalo čas a trpělivost, nebylo tak žádným překvapením, že každou další sezonu sváděli červenobílí náročný a do poslední chvíle nevyzpytatelný boj o postup do play-off.

Vloni to stačilo opět „jen“ na čtvrtfinále, Eden tehdy vyloupila rozjetá posádka ze Vsetína. I přesto však bylo vidět, že se sešívaná kabina pomalu ale jistě zvedá ze dna. V průběhu ročníku nastoupil na post sportovního manažera bývalý útočník klubu Jaroslav Bednář, jenž po sezoně přislíbil velké změny.

Bývalý vynikající hokejový útočník Jaroslav Bednář se stal novým sportovním ředitelem Slavie.Zdroj: HCS

A jak slíbil, tak také udělal. Slavia jde nyní do své osmé konfrontace před branami extraligy s obměněným kádrem, jenž ovšem doznal výrazného posílení. Do Vršovic zamířil mládežnický reprezentant Karel Klikorka, obránce Šimon Szathmary či zkušený forvard Pavel Mrňa.

Tu největší pozornost však vyvolal hvězdný návrat klubové ikony Vladimíra Růžičky mladšího, jenž ve Slavii prožil krásné momenty kariéry včetně jednoho extraligového titulu. Třiatřicetiletý kanonýr, který do Prahy přichází z rakouského Dornbirnu, bude zcela bez debat klíčovou osobností v cestě za lepšími zítřky sešívaných.

„S Jardou Bednářem jsme byli v kontaktu od prosince a prakticky jsme se domluvili okamžitě. Už jsem se chtěl vrátit domů, v Edenu se cítím dobře a vždycky to tak bylo,“ řekl Růžička pro klubový web.

O zkušenosti se v Edenu nemusí bát

Navíc bude mít po svém boku bývalé parťáky a další velezkušené borce Lukáše Žejdla s Michalem Poletínem, tento útok by měl nahánět strach napříč celou Chance Ligou. Ofenzivní lavina se bude čekat také od dalšího matadora Tomáše Knotka, naopak v brankovišti představí Slavia dravé mládí v podání jednadvacetiletého odchovance Romana Málka, kterého v Edenu připravuje sám slavný otec Roman.

A už v přípravě sešívaní naznačili, že se s nimi letos bude muset rozhodně počítat. V emotivním pražském derby podlehli Spartě o jedinou branku, o pár dní později si ale dokázali poradit například s Mladou Boleslaví. A jak se zdá, svěřenci trenéra Jiřího Vebera mají velice slibně nakročeno.

Spolumajitel pražské Slavie Stanislav Tichý.Zdroj: Michal Šula/MAFRA

„Moc dobře vím, s jakým rozpočtem oproti týmům s jasně postupovými ambicemi pracujeme. Já ale budu spokojený až tehdy, když se vrátíme do extraligy,“ pronesl v nedávném rozhovoru majitel Tichý.

O tom, že Slavia ve společnosti domácí smetánky dlouhodobě schází, není třeba diskutovat. Léta věčného trápení jsou však možná u konce, fanoušci tak konečně začínají věřit i v kladné scénáře. Jedno takové splněné přání by si za svou trpělivost rozhodně zasloužili.