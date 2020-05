S jakými ambicemi se do Edenu vracíte?

Nechci říkat takové fráze, jako že chci pomoci Slavii. Vracím se do míst, kde jsem hrál od svých osmnácti až do čtyřiatřiceti, takže mám ke klubu velký vztah. Chtěl bych být přínosem a uhrát s týmem co nejlepší výsledky.

Za Slavii jste odehrál 812 zápasů, to je úctyhodné číslo…

Musím říct, že je to opravdu kus života. Můj táta, jak už je starší, do Chomutova postupem času tolik nejezdil, protože to na něj bylo daleko, ale když jsme hráli minulý rok v Edenu, tak přijel a sám mi říkal, že tady strávil takového času a takového fandění, že ho z toho normálně bolí u srdce. Je to pěkné tolik zápasů, ale zas je to jenom číslo.

Kapitán Jan Novák jich má na kontě o něco méně, 803. Nebude na vás žárlit?

Pavel Kolařík je stejně ještě daleko před námi (1122 zápasů, pozn. red.), takže jestli se pereme o třetí čtvrtý flek, to už není tak podstatné. Ale třeba mě Honza trefí do nohy a předběhne mě. (směje se)

Po dvaceti letech v nejvyšší soutěži jste si poprvé zkusil tu druhou v pořadí. Jaká je?

Docela mě to překvapilo, je hodně těžká. Je vidět, že v ní hraje hodně mladých kluků a hodně se bruslí, někdy až lítá. Odehráli jsme hodně dobrých zápasů, ale samozřejmě byly i slabší duely. Kdybych měl říct jednu věc, tak bych zmínil střídavé starty hráčů z extraligy. Někteří kluci, co přijdou na pár zápasů, se chtějí zviditelnit, hrají na sebe, a ten tým pak nemůže udělat úspěch.

Počítáte s tím, že se na vás bude spoléhat jako na takového rádce a učitele pro mladé kluky ve slávistické kabině?

V Chomutově nás bylo takových hodně, takže jsem na to zvyklý. Nechci říkat úplně radit, spíš jim říct, co jsem zažil, s čím jsem měl zkušenosti já a co mi pomáhalo. Samozřejmě co fungovalo u mě, nemusí fungovat u druhých, ale můžou to třeba zkusit. Spíš jde o to je pak taky podržet nebo zklidnit, protože kolikrát třeba hrají dobře a daří se jim a pak přijde v sezoně pokles formy a začnou se trápit.

V Chomutově vás vedl trenér Martin Štrba, který přešel do Slavie. Hrál roli ve vašem návratu?

S Martinem jsem se osobně nebavil, asi bych sem šel, i kdyby tady byl jiný trenér. Můj agent to řešil spíš s majitelem a se sportovním manažerem. Ale samozřejmě kdyby Martin řekl, že o mě zájem nemá, tak bych se nikam nechtěl cpát. Musí být spokojeny všechny strany.

V minulé sezoně jste proti Slavii nastupoval v dresu Chomutova. Jaké bylo proti ní hrát?

Těžké, byli hodně nepříjemní a hodně to bolelo, takový styl se tady hrál vždycky. Měli strašně rychlý přechod dopředu, hráli jednoduše, na přesilovkách byl Petr Vampola. Já jsem je hodně bránil a kolikrát to byl hodně dlouhý zámek. A když máte Honzu Nováka na modré, tak se modlíte, abyste tam byl včas a nahrávka na něj neprošla, protože tu jeho bombu znám dobře z tréninků, kdy mě kolikrát trefil do kotníku. A v zápase to je ještě horší.