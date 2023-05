Prohrané finále? Hořká tečka za skvělou sezonou, říká letňanský trenér Nedvěd

Porážka ve finále 0:4 na zápasy a celkové skóre 1:23. I když to může působit strašidelně, hokejové Letňany jsou se sezonou po právu spokojené. Ovládly totiž s přehledem skupinu Západ a v play-off dokráčely až do posledního kola, kde nestačily jen na suverénní Znojmo, které míří do Chance ligy. „Znojmo bylo jinde, ale určitě se dalo uhrát lepší výsledky. Měli jsme na to, abychom to malinko víc zdramatizovali,“ říká trenér Letců Jaroslav Nedvěd, který se pro Deník rozpovídal o celém ročníku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Letňany dokráčely až do finále, kde nestačily na Znojmo. | Foto: Anton Martinec