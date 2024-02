Hokejisté Sparty porazili v utkání 44. kola extraligy Plzeň 4:2. Hattrickem se na tom podílel útočník Filip Chlapík. Pražané na domácím ledě porazili Západočechy posedmé v řadě.

Západočeši začali velkým náporem, který však po 104 sekundách od úvodního buly utnul útočným faulem Pour. Sparťané sice netrestali, ale dostali se do provozní teploty a byli do první přestávky lepším týmem. V desáté minutě to také poprvé vyjádřili i gólově: Sobotka zavezl puk do útočného pásma, zpětnou nahrávkou našel Mikliše a ten pálil přesně.

Ve 12. minutě poprvé udeřil Chlapík. Pražané výbornou rotací v útočném pásmu roztrhali obranný blok Indiánů, domácí kanonýr si to namířil přímo před gólmana Hlavaje a zblízka zvýšil na 2:0. Na začátku 15. minuty musel na trestnou lavici Lev, ale pobyl tam jen 18 sekund. Skrytou ranou se prosadil znovu Chlapík. To už bylo moc na Hlavaje, jehož nahradil v hostujícím brankovišti Klouček.

Od druhé třetiny se však začala karta obracet. Chlapíkův faul potrestal po minutě přesilovky Lev, když byl při dorážce ve správný čas na správném místě, a vrátil Indiány do hry. Uběhlo navíc jen 83 sekund a gólman Kovář inkasoval znovu, tentokrát z hole Poura.

Sparta mohla po chvíli odpovědět v přesilovce po Benákově faulu, stavem však nepohnula. Domácím se naopak přitížilo na začátku 34. minuty, když byl hned na čtyři minuty vyloučený za faul vysokou holí Forman. Hosté však v dlouhé početní výhodě nic nevymysleli. Chlapík pak ve 39. minutě využil prostoru, který dostal od hostů na pravé straně kluziště a výstavní táhlou ranou z kruhu překonal Kloučka.

Ve třetí části už sparťané hlídali svůj náskok o poznání pečlivěji. Horko jim však bylo po Kousalově vyloučení na konci 45. minuty. V přesilovce Lev hledal Schleisse, jenž z hranice brankoviště nedokázal usměrnit kotouč za Kovářova záda. Schleiss měl jen krátce nato možnost opravy, jeho ránu z mezikruží však vytěsnil Kovář. Na výsledku už pak nic nezměnila ani power play Západočechů.

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 4:2 (3:0, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Mikliš (Sobotka, Řepík), 12. Chlapík (Moravčík, Buchtele), 15. Chlapík (Beaudin), 39. Chlapík (Lajunen) - 25. Lev (Rekonen, Zámorský), 26. Pour (Zámorský). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Diváci: 9051.

Sparta: Jakub Kovář - Mikliš, Krejčík, Irving, Beaudin, Mozík, Němeček, Moravčík - Řepík, Sobotka, Forman - Chlapík, Lajunen, Buchtele - P. Kousal, O. Najman, Konečný - Kassian, D. Vitouch, Hrabík. Trenér: Gross.

Plzeň: Hlavaj (15. Klouček) - Zámorský, Malák, Bučko, Laakso, Dujsík, Piskáček, Kvasnička - Schleiss, Indrák, Holešinský - Lev, Mertl, Šiler - Rekonen, Benák, Pour - Jansa, Soukup, Matýs. Trenér: Kořínek.

Zdroj: hokej.cz