Čekali jste od pátečního zápasu vedoucího týmu extraligy se třetím napínavou podívanou a drama do posledních minut? Čekali jste marně. Hokejisté Sparty tentokrát v O2 areně nedali Plzni sebemenší šanci. Konečný výsledek 4:0 hovoří jasnou řečí, domácí tým potvrdil skvělou formu z posledních týdnů.

„Dnes se nám zápas vydařil,“ lakonicky hodnotil sparťanský trenér Josef Jandač. Jak je jeho zvykem, vyhýbal se šťavnatým superlativům, ale pod rouškou se mohl spokojeně usmívat. Souhra jeho svěřenců v útoku klape čím dál lépe a obrana hosty prakticky k ničemu nepustila. Pražané doma vyhráli popáté v řadě.

„Výhra 4:0? Docela dobrý začátek,“ uculoval se Ondřej Němec, který po příchodu z Komety Brno odehrál první zápas v novém dresu. „Dobře víme, že Ondra hrát hokej umí. Dnes předvedl velmi jednoduchý a spolehlivý výkon, který jsme od něj čekali,“ řekl Jandač na adresu ostříleného veterána.

Sparta o zisku tří bodů rozhodla především v přesilovkách, které má nikoli náhodou nejúdernější v extralize. V první třetiny využili početní výhody David Tomášek a Lukáš Pech, ve třetí třetině potrestal další vyloučení Západočechů kapitán Michal Řepík. Chvíli předtím pak po samostatné akcí podruhé v utkání skóroval Tomášek, se třemi body hrdina večera.

„Odzadu dopředu nám dnes fungovalo všechno. Když to takhle bude pokračovat, bude to výborné. Skvěle navíc zachytal Machy,“ ocenil Němec pátou nulu gólmana Matěje Machovského v sezoně. Nutno ale dodat, že hosté to brankáři Sparty tentokrát docela usnadnili: za celý zápas na něj vyslali jen devatenáct střel.

„Machy tam měl těžké momenty a poradil si s nimi dobře. Obránci to ale před bránou dobře čistili a ode všech to byl zodpovědný výkon. Podařilo se nám jít do vedení díky přesilovkám a bezpečně jsme si to pohlídali,“ okomentoval kouč Jandač harmonický výkon svého mužstva.

Sparta vede tabulku základní části o dva body před Třincem, který si včera poradil s Kometou. V neděli se Pražané představí ve Zlíně, dva dny nato hostí Karlovy Vary.