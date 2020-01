Tak jak jste si tento netradiční zápas užil?

Byl to pro nás všechny hráče a trenéry zkrátka jiné. Jinak byla osvětlená plocha, dnes pršelo, takže jsme vůbec netušili jaké nás čeká počasí. Byly i průsvitné mantinely, na které nejsou hráči zvyklí. Bylo tam dost rozdílností oproti klasickému zápasu na zimním stadionu. Ale všichni máme stejné podmínky, takže není se na co vymlouvat.

V čem to bylo specifické pro vás jako brankáře?

Možná výběr místa v bráně. Mnohokrát se mi stalo, že jsem netrefil tyčku. Chtěl jsem jít do zákroku, nalepit se na tyčku, ale podjela mi noha. Takže v tomhle jsem měl dneska na ledě problémy. Mohlo to být způsobené i orientací, byla tma, led byl osvícený. Hrál jsem poprvé pod širým nebem, je to pro mě nová zkušenost (úsměv).

Viděl jste dobře puk?

V první třetině puk vyletěl, ale naštěstí jsem s tím neměl problém, že bych ho ztratil z dohledu. Kdyby mi vypadl, tak bych teď povídal, že jsem ho neviděl (smích), ale ne, já jsem viděl všechno naprosto v pořádku.

Oba brankáři jste čelili přečíslením, dost jste si zachytali a dost toho pochytali. Bylo to způsobené i tím, že útočníci to měli na ledě těžké v této nové situaci?

Někteří kluci si stěžovali, že led moc neklouzal. Ale těžko říct. Všiml jsem si ovšem, že mantinely byly dost rychlé, když se na ně nahodil puk. Když se vystřelilo vedle branky, tak byl puk hned před bránou. Bylo hodně přečíslení, ale chytáme to jako každý jiný zápas v hale. Měl jsem i štěstí při některých zákrocích, ale to k tomu už patří.

Byla to velká show, ale asi není nic příjemného prohrát o gól a po zápase ještě stát na ledě a muset koukat na ohňostroj.

Je to trošku deprimující, když se na zápas těšíte, připravujete se na něj a víte, že dorazí hodně fanoušků. Bohužel nehráli jsme špatně, byl to vyrovnaný zápas, kdy jsme prohráli o gól se Spartou, která je v tabulce někde jinde. Nemůžeme to brát jako katastrofu, kluci makali, bruslili, nejde nikomu nic vyčítat. Přichystáme se na další zápasy.