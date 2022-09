Snad ceny ledů nepůjdou už nahoru, přeji si tepličtí Huskies

„Teplice přitom měly prohrát po řádné hrací době, ale trenér Loun Petr Kotěšovský jim už v první půli přiznal branku, kterou rozhodčí neviděl; brankářka chytla puk do lapačky až za brankovou čárou, což kouč dobře viděl, ale rozhodčí, který stál ve špatném úhlu, nikoliv. Kotěšovský na něj zavolal a gestem ukázal, že branku má uznat. Bylo to od něj férové. Jako klub mu za takový postoj děkujeme, takhle by se měli chovat všichni trenéři. Dětem jsou podobnými činy velkým vzorem," ocenil férovou hru lounského trenéra Tibor Ondruš, jeden z organizátorů turnaje.

Trenér Petr Kotěšovský se svou dcerouZdroj: Deník/František Bílek

Stínem celého turnaje bylo zranění kralupského brankáře, na kterého po vítězném duelu s Karlovými Vary naskákali jeho radující se spoluhráči. Gólman Vyder zamířil sanitkou s podezřením na otřes mozku do teplické nemocnice na vyšetření.