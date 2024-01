Teplice ve skupině nejprve porazily 12:5 Chomutov, poté prohrály 4:10 se Spartou. Postup do semifinále stvrdily vítězstvím 11:4 nad Litoměřicemi. V semifinálové bitvě měly na lopatě celek Pilsen Wolves, nad kterým vedly minutu před koncem 8:6. V závěrečné minutě ale Huskies dvakrát inkasovali, o postupujícím do finále tak musely rozhodnout až nájezdy. Ty Tepličtí zvládli lépe. Ve finále, které bylo zároveň kvalifikací o postup na pražský turnaj, ale znovu nestačili na do té doby suverénní Spartu, které podlehli 4:6.