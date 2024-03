Výhrou 6:2 Letců z Letňan nad Děčínem začalo osmifinále druholigového hokejového play-off. Druhý zápas se hraje ve čtvrtek 14. března od 18 hodin v Děčíně.

Pozvánka na domácí utkání Děčína. | Video: HC Děčín

„Musím uznat, že Letňany vyhrály zaslouženě. My jsme byli hodně bojácní, hlavně jsme nezvládali osobní souboje. Jak u mantinelu, tak v prostoru před brankou. Tady se lámal chleba,“ sportovně přiznal David Švagrovský, trenér HC Děčín.

„Je to ale jen jeden zápas. Musíme vyhrát třikrát, abychom mohli slavit,“ krotí nadšení ze vstupu do vyřazovací části soutěže kouč Letňan Jaroslav Nedvěd.

Klobouk dolů před týmem, chválí obránce Holý

Domácím hodně pomohl hattrick kapitána Arnošta. Ještě ve 32. minutě snižoval na 2:3 z pohledu Děčína Černý, další branky už ale dávaly pouze Letňany. „Je to první zápas série, Letňany využily výhodu domácího prostředí. Teď jsme na tahu my. A já věřím, že doma předvedeme daleko lepší výkon a ukážeme, co v nás je. Musíme se z toho poučit, pro řadu našich kluků to byl vlastně první ostrý zápas play-off,“ všiml si Švagrovský.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhokejdecin%2Fposts%2Fpfbid0W1hnJ26D8u9XVU7gQ6stDAwDT5gbXL9j8UDzgSTcuxYs3heB5mnHarT4S7MVXCy7l&show_text=true&width=500" width="500" height="391" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Nosítka na ledě, zraněný trenér. Disciplínárka bude mít plno práce

„My teď deset dnů kvůli předkolu nehráli, potřebovali jsme se dostat do tempa, navíc Děčín rád kouskuje hru, my naopak potřebujeme hrát nahoru, dolů. Chvíli to trvalo,“ komentoval úvod Nedvěd.

„Vše vychází z obrany. A je to teprve první zápas. Musíme zůstat koncentrovaní celou sérii. Kvalita ve všech aspektech hry je na naší straně. Víme to. Ale musíme to potvrzovat každý zápas na ledě,“ dodal kouč Letňan.

Bodů jsme mohli mít víc, ale už se těšíme na boje o titul, hlásí Kempný

HC Letci Letňany - HC Děčín 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Arnošt (Š. Turek), 7. Poppel (Sklenář, Korčák), 8. Š. Turek (Arnošt), 36. Arnošt (Mrňa), 55. Mrňa (Labuzík, Š. Turek), 59. Arnošt (D. Němeček, Korčák) – 6. D. Tůma (Vl. Brož), 32. D. Černý (Jursa, Zedek). Rozhodčí: Bernat, Trnka – Juránek, Landsmann.

Letňany: Nečas – Ducháč, Hamšík, L. Chalupa (A), Gurjevskij, Drtina, D. Němeček, Z. Fiala, Mácha – Kysela, Poppel, Theimer – Arnošt (C), Š. Turek, Sklenář (A) – Korčák, Poul, Pšenička – Mrňa, Vacín, Labuzík.

Děčín: Lavinger – D. Petrásek, D. Kučera, Vl. Brož (A), Bartoň, Zedek, Tomšík – Macek, Chovanec, Nowák – Jursa, Parshakov, D. Černý – Faigl (C), T. Nezbeda, J. Tůma – Smola, P. Hruška, D. Tůma (A).