/FOTO, VIDEO/ V rámci desátého kola Chance ligy přijela na prostějovský led předposlední pražská Slavia a kdekdo možná předpovídal jasné jestřábí vítězství. To se ovšem nekonalo. Urputně bránící Pražané totiž dokázali ubránit nerozhodný stav 1:1 až do samostatných nájezdů. V nich se pak ale jako jediný trefil Jakub Illéš a natáhl prostějovskou vítěznou šňůru už na pět zápasů.

Děkovačka prostějovských Jestřábů po výhře se Slavií Praha | Video: Deník/David Kubatík

„Byl to pro nás velice těžký zápas. Slavia neměla co ztratit a přijela sem s velmi dobrou obranou. I přesto jsme se ale prosazovali, bohužel ale ne s odpovídající koncovkou," říkal po konci zápasu prostějovský kouč Martin Štrba.

Už po pěti minutách zápasu došlo k nepříjemné události, kdy jeden z hlavních rozhodčích dostal pukem do obličeje a musel podstoupit ošetření prostějovským klubovým lékařem. Pak už ale přišlo na řadu koření hokeje, tedy gól. Na konci osmé minuty si najel mezi kruhy domácí Zdeněk Doležal a střelou švihem otevřel skóre. O chvíli později se znovu přerušovalo kvůli trablům mužů v pruhovaném. Tentokrát se jeden z čárových srazil s se slávistou Matějem Beranem. Hanáci pak své vedení mohli navýšit, Maruna ani Burian však ve svých šancích selhali. Do kabin se tak šlo za stavu 1:0.

Hned po devatenácti sekundách prostřední periody se muselo znovu ošetřovat. Tentokrát dostal Žejdlovou holí do obličeje domácí Vilém Burian, za což hráč Pražanů uviděl dvojnásobný trest. Během těchto čtyř minut se však Jestřábi neprosadili, a tak hosté trestali. Ve 30. minutě zakončil únik tři na jednoho gólem do poloodkryté branky Maxim Havrda. Oba celky si pak ještě vytvořily po několika šancích, další gól už však do zaznění druhé sirény nepadl.

Ve třetí dvacetiminutovce si oba celky vyměnily po několika přesilových hrách a ještě více zajímavých šancích, kýžený gól, který by nahnul skóre nějakým směrem, však nepřišel. Bylo tak nutné přidat k šedesáti minutám ještě dalších pět, při kterých byl v úniku faulován Račuk a domácí dostali výhodu trestného střílení. K tomu se postavil Zdeněk Doležal, druhý gól večera však nepřidal.

A tak přišly na řadu nájezdy. V prvních čtyřech sériích excelovali oba gólmani, v té páté už jen ten domácí. Slávistického brankáře Voleveckého totiž překonal Jakub Illéš, který tak rozhodl o druhém bodu pro Prostějov.

„Toto vítězství je pro nás cenné, protože jsme si dokázali, že umíme hrát i proti tak urputnému soupeři. Kluci ukázali sílu a vyhráli zaslouženě. I nálada v kabině je vítězná, což je super," uzavřel Martin Štrba.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Slavia Praha 2:1sn (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Z. Doležal (Fronk, Poledna), rozh. náj. Illéš – 30. Havrda (Slavík, Holý). Rozhodčí: Vrba, Šico – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1012.

Prostějov: Pavelka – Šidlík, Krejčí, Hanousek, Poledna, Forman, Pěnčík, Drtil – Hašek, Ostřížek, Burian – Veselý, Račuk, Illéš – Fronk, Pitule, Doležal – Maruna, Venrbec, Jiránek. Trenér: Martin Štrba

Slavia: Volevecký – Křepelka, Žovinec, Holý, Kajínek, Hrdinka, Klikorka, Eliáš – Brož, Žejdl, Všetečka – Beran, Knotek, Průžek – Kulda, Závora, Helt – Slavíček, Slavík, Havrda. Trenér: Daniel Tvrzník

