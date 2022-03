Utkání rozehráli aktivněji domácí a první velká šance na sebe nenechala dlouho čekat. Tomáš Filippi se krásně uvolnil do samostatného úniku a blafák jen těsně nedotáhl do konce. Na druhé straně v podobné situaci neuspěl Řepík, jenže ve 12. minutě se už Sparta radovala. Bleskovou akci po buly zakončil Tomáš Pavelka - 0:1. Bílí Tygři pak ubránili dvojnásobné oslabení a ještě před odchodem do kabin stihli vyrovnat. V přesilovce se z mezikruží prosadil Adam Najman - 1:1.

Druhou část odstartovaly nebezpečné výpady hostujícího Thorella a Petr Kváča měl plné ruce práce. Liberecký gólman byl ústřední postavou i při úniku Vitoucha, který parádně chytil. Pražané byli v prostředním dějství o něco nebezpečnější a potvrdili to i v přesilovce, když Tomášek dělovkou zazvonil na tyčku. Za šelmy kontroval znovu aktivní Adam Najman, který vyprášil z protiútoku lapačku Machovského.

Na začátku třetí dvacetiminutovky vylekala liberecké příznivce tečovaná střela obránce Moravčíka, když rozvlnila boční síť. Jinak se oboustranně hrálo spíše opatrněji, nikdo nechtěl udělat klíčovou chybu. O to více vynikl další pokus Najmana, puk se odrazil od brankářova ramene. Vyrovnaný stav platil přes sérii trestů až do poslední minuty. Sparta měla po vyloučení Klepiše k dispozici početní převahu a puk v čase 59:32 doklepl za čáru Roman Horák - 1:2. „Sparta má výborný přesilovky. Dost jsme jich ubránili, jenže v té poslední tam prošla přihrávka přes dvě hokejky a dostali jsme gól,“ smutnil po utkání Marek Zachar.

Ohlasy trenérů:

Patrik Augusta: „Viděli jsme skvělé play-off utkání a fantastický výkon jak nás, tak Sparty. Diváci byli skvělí, zápas měl zkrátka všechno, co měl mít. Jsem smutný, jak nedůstojně tento duel nakonec skončil. Je mi líto všech dvaceti borců, kteří bojují, hrají se zlomeninami, s teplotami… Zápas holt rozhodlo to, co rozhodlo. Je to škoda pro hokej, pro fanoušky a především pro nás.“

Josef Jandač: „Bylo vidět, že Liberec ještě přidal. Nebyli jsme v zápase úplně tak, jak jsme si představovali. I tak jsme se ovšem drželi ve hře, hlavně ve druhé třetině nás poté hodně podpořil gólman. V závěru jsme využili přesilovku a tím jsme toto utkání zvládli. Je to pro nás velmi důležité vítězství. Víme ale, že Tygři nic nezabalí.“

Liberec - Sparta 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. A. Najman (Gríger, Klepiš) – 12. T. Pavelka (Tomášek, Chlapík), 60. R. Horák (Tomášek). Rozhodčí: Hradil, Hynek – Veselý, Rampír. Vyloučení: 8:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 6 070. Střely na branku: 35:26.

Liberec: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Štibingr, Kolmann, Melancon, Aubrecht – Faško-Rudáš, Filippi, Klepiš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – A. Dlouhý, Gríger, M. Zachar – Rychlovský, J. Šír, A. Najman.

Zdroj: ONDŘEJ BELÁK