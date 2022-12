Vsetínští se díky vítězství na slávistickém ledě vyšvihli na čtvrtou příčku tabulky, slávistům bohužel pořád patří ta předposlední.

"Já si myslím, že jsme dneska neměli dobrý vstup do zápasu. První třetina byla z naší strany odmakaná, ale systémově to nebylo úplně dobře. Od druhé třetiny jsme hráli hokej, který chceme. Zápas jsme úplně otočili na naší stranu. Druhou i třetí třetinu jsme pracovali, ale mělo to dva zlomové okamžiky. Za stavu 4:2 jsme dostali zbytečný gól na 4:3 těsně před koncem druhé třetiny, a potom začátek třetí třetiny, kde jsme měli tři gólové šance, abychom odskočili na dvougólový rozdíl, ale bohužel jsme je nedali a Vsetín má zkušené mužstvo a potrestal nás," řekl po utkání slávistický kouč Pavel Kolařík.

"V naší situaci je to velká škoda, ale říkám, musíme pracovat dál, protože dnes jsme měli dobré pasáže a věřím, že až se nám vyprázdní marodka, tak to bude lepší. Čekáme na to jako na smilování. Dnes nám chyběli tři hráči základní sestavy, Michal Poletín si při rozbruslení obnovil zranění a vlastně zápas nedohrál ani Lukáš Žejdl, takže to je 5 klíčových hráčů mimo sestavu, což samozřejmě v průběhu zápasu bylo znát," dodal.

Slavia – Vsetín 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)

Hokejisté Slavie hostili ve 25. kole Chance ligy v Edenu tým Vsetína.Zdroj: Deník/Michal KávaBranky: 5. Szathmáry (Kern, Žovinec), 18. Roth (Klikorka, Růžička), 29. Kern(Simon, Mrňa), 38. Roth (Kulda) – 10. Říha (Jonák, Rob), 16. Smetana (Jenáček, Klhůfek), 40. Říha (Ondračka, Rob), 44. Voženílek (Berzinš, Rob), 51. Klhůfek (Půček). Rozhodčí: Květoň, Zubzanda – Dědek, Thuma. Vyloučení 4:3. Využití 1:2. Diváků: 954.

Slavia: Málek – Klikorka, Hejda, Barák, Roth, Žovinec, Szathmáry, Němeček – Stehlík, Žejdl, Kulda – Šmerha, Růžička, Brož – Mrňa, Kern, Simon – Havrda, Poletín, Strnad.

Další výsledky: Poruba – Šumperk 4:3 po pr, Třebíč – Litoměřice 2:4, Frýdek-Místek – Zlín 2:1, Pardubice B – Jihlava 2:4, Přerov – Prostějov 0:3, Kolín – Sokolov 4:0.