Fazona jak hrom pokračuje. Hokejisté Příbrami zatím v úvodu přípravy před novou sezonou válí. Po domácí výhře nad Pískem (7:1) dali tentokrát stejný počet gólů i Kobře na jejím ledě. Brankář Dominik Šorf vychytal čisté konto. Úspěšný návrat na branický led zažil i Matěj Kolda, který se na něj poprvé vrátil jakou soupeř a zapsal gól a nahrávku.

Příbram v přípravě přejela Kobru na jejím ledě 7:0 | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Před úvodním vhazováním měli Příbramští respekt ze soupeře vzhledem k jeho posilování v letní pauze, po zahajovacím buly ale vládl pouze jeden tým. Hráči Baníku opět dominovali od začátku dokonce a i Kobra se nestačila divit, co se na jejím vlastním kluzišti děje. Hosté totiž opět předvedli parádní válec. Nyní ještě lepší než minulý týden a do šaten odcházeli bez inkasované branky.

„Na to, jaké byly podmínky z hlediska počasí a podobně, tak se jednalo o vydařené utkání. Dařilo se nám ve věcech, které jsme chtěli. Hlavně první a třetí třetina byla z naší strany povedená, na druhé musíme ještě zapracovat,“ poznamenal hlavní kouč Příbrami Radek Bělohlav.

Jeho svěřenci měli stejně jako doma parádní nástup. Richard Pětník si zadělal na hattrick, na něj navázal Josef Hasman. V závěrečném dějství se postupně trefili Lukáš Bednařík, Tadeáš Pinkas a kapitán Petr Josefus. Pouze v prostřední části padla jedna branka, o kterou se z dorážky postaral Matěj Kolda. Pro něj se jednalo o specifický zápas. Poprvé se na ledě Kobry představil jako soupeř. V minulé sezoně totiž oblékal její dres.

Sparta porazila bruslaře v prodloužení. Zápas v Poděbradech rozhodl Kousal

Domácí, pro které to byl vůbec první letní test, si také vytvořili několik šancí, ale většinou končily špatnou finální přihrávkou. A co prošlo, pochytal bezchybný Šorf.

„Sice ještě nemáme natrénováno tolik jako Příbram, ale čekáme lepší výsledky. Obzvlášť od první lajny, kterou máme momentálně jako jedinou pohromadě. Druhá se nám stále formuje, teď jsme také podepsali Tomáše Urbana, který by nám měl výrazně pomoci,“ uvedl domácí kouč Miloslav Šeba. Krom vytáhlého útočníka by měl dres Kobry už v nejbližším utkání s Letňany obléct Houška. Navíc je blízko podpis smlouvy s dalším obráncem. „Doufám a věřím, že proti Letňanům to bude lepší,“ dodal trenér pražského celku.

Hokejové MS zná herní plán i ceny vstupenek. Češi začnou první den proti Finsku

Příbram i ve druhém přípravném zápase nastřílela sedm branek a hned zkraje je velmi produktivní. „V prvním zápase jich mělo být víc. Že bychom s ním byli úplně spokojení, tak to ne. Teď byl ale byla spokojenost jak s výkonem, tak produktivitou,“ řekl kouč Bělohlav.

Kobra Praha – Příbram 0:7 (0:3, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 10. Pětník (Zdeněk), 13. Pětník (Kafka, Gengel), 19. Hasman (Havelka, Pinkas), 37. Kolda (Havlín, Pětník), 41. Bednařík, 50. Pinkas (Hasman, Havelka), 54. Josefus (Kolda, Havlín). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Flégl - Figer, Hladil.

Kobra Praha: Ondrík – Šteiner, Duda, Holý, Pelant, Brůna, Dráb – Petržílka, Šťastný, Bříška, Holaník, Petrák, Matuška, Čermák, Janča, Míšek, Svoboda, Procházka, Vlček.

Příbram: Šorf – Zdeněk, Havelka, Havlín, Jelínek, Patzelt, Beneš – Bednařík, Kolda, Furch – Kafka, Pětník, Gengel – Pinkas, Josefus, Hasman – Mařík.