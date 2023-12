Vladimír Šmicer se dočkal vlastní knížky, která popisuje léta jeho života po konci kariéry profesionálního fotbalového hráče. Ve středu odpoledne ji v pražském Paláci knih Luxor oficiálně pokřtil a kmotry nové publikace se stali Šmicerův tchán Ladislav Vízek a kamarád a bývalý spoluhráč Patrik Berger. „Kdo si knihu koupí, pozná mě víc než jen z televize a pochopí, jak na věci koukám,“ uvedl ke knize ‚Vladimír Šmicer: Můj druhý život‘ sám bývalý hráč Slavie a Liverpoolu.

Vladimír Šmicer pokřtil svoji novou knihu Vladimír Šmicer: Můj druhý život. Kmotry knihy byli Patrik Berger a Ladislav Vízek. | Foto: Deník/Filip Ardon

„Jestli mě někdo chce poznat víc, má možnost,“ dodal Šmicer s tím, že kniha vznikala někdy velmi rychle a jindy o něco složitěji.

„Nešlo to zas tak jednoduše. Některé kapitoly se psaly rychle, jinde jsem ale musel hodně vzpomínat. Nechtěl jsem udělat chybu. Řada věci mi unikala, ale Štěpán si vše dohledal a tím mi to připomněl. Díky tomu je kniha lepší,“ ocenil Šmicer autora knihy Štěpána Filípka.

I sám sportovní novinář, který se sepsání knihy zhostil, si spolupráci s vítězem Ligy mistrů z roku 2005 pochvaloval. „Všichni ho známe, že má dar řeči. Šlo to samo, já to mohl jen zkazit. Největším oceněním ale bylo, když řekl, že se v tom vidí,“ vyprávěl Filípek.

Slavia jde v poháru dál. V Hradci vyhrála po prodloužení

Šmicer v knize u příležitosti svých padesátých narozenin vzpomíná na posledních 14 let svého života, kdy končil kariéru hráče a začal se angažovat ve fotbale v jiných rolích.

„Nejtěžší byla poslední kapitola o našich fotbalových volbách. Nechtěl jsem být přísný, ale řekl jsem to narovinu. Nejpříjemnější naopak byly vzpomínky na naše ambasadorské cesty po světě s Liverpoolem. Hrozně nás baví, že můžeme být spjatí s takovým klubem,“ prohlásil někdejší reprezentant.

Vladimír Šmicer pokřtil svoji novou knihu Vladimír Šmicer: Můj druhý život. Kmotry knihy byli Patrik Berger a Ladislav Vízek.Zdroj: Deník/Filip Ardon

Právě na ambasadorské cesty za slavný anglický klub jezdí i se svým dlouholetým parťákem Patrikem Bergerem, který se ujal role kmotra knihy.

„Šmícu jsem poznal v 17 letech, když jsem přišel do Slavie. Sedli jsme si, vymýšleli jsme spolu kraviny a sedli jsme si i na hřišti. Byl to hrozně inteligentní hráč. Hráli jsme spolu i za nároďák, pak jsme se potkali i v Liverpoolu. Kdyby nám to někdo řekl, tak bychom tomu nevěřili,“ zavzpomínal bývalý fotbalista, který ukončil kariéru na začátku roku 2010.

Kuchaři proti fotbalistům na ledě. Forejt oblékl výstroj a vyzval Siegla a spol.

„Fotbal dodnes sleduju, anglickou ligu víc než českou. K ničemu se ale moc nevyjadřuju a mám svatý klid. Kdoví, jak to bude dál, když se teď hledá trenér reprezentace,“ rozesmál Berger zhruba čtyřicítku lidí přítomných na křtu.

Toho se jako druhý kmotr zhostil další bývalý fotbalista Ladislav Vízek, který je zároveň Šmicerovým tchánem. „Píšu tam, že jednou jsem měl vyhrát fotbalistu roku, ale Vizour kritizoval rozhodčí, takže mi nedali hlasy. Takhle jsem v roce 1998 prohrál s Méďou (Pavlem Nedvědem),“ poodhalil Šmicer jeden z příběhů, které se v knížce objeví.

Kromě něj si můžou čtenáři v nové publikaci přečíst, jak děčínský rodák pomáhal zachránit Slavii v první lize, jak působil v roli manažera národního týmu i to, jak bojoval za změny fotbalových poměrů po pádu Romana Berbra.