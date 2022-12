Zápas přinesl spíše defenzivnější hokej. Šancí bylo jako šafránu a to nejzajímavější se dělo až v úplném závěru. Pár vteřin před rozhodujícím gólem se hnal do samostatného úniku třinecký kapitán Růžička, ale Krejčík jeho střelu zablokoval. Růžička se rozčiloval, ale nic s tím nezmohl a vzápětí sledoval, jak Horák zápas rozhoduje…

"Byl to hrozně těžký zápas. Víme, že Třinec je skvělé mužstvo. Nechci říct, že jsme byli horší, ale myslím, že Třinec byl lépe organizovaný, byl lepší na puku. My jsme to zase trošku nahradili bojovností a v závěru se k nám přiklonilo i štěstí, když jsme dali ten jeden gól. Byl to skvělý zápas s nádechem play off, bylo to o jedné dvou šancích, my jsme z toho dali ten jeden gól," poznamenal k utkání kouč Miloslav Hořava.

Jeho třinecký protějšek Vladimír Országh byl pochopitelně o něco skleslejší. "Jsme samozřejmě zklamaní, protože si myslím, že jsme odehráli dobrý venkovní zápas, v němž jsme se v první řadě soustředili na defenzivu. Byl to takový play off zápas o jednom gólu, který také nakonec rozhodl. Obě mužstva se soustředila hlavně na hru dozadu. Mrzí nás to, jak to dopadlo, protože kluci podali slušný výkon a jen minutu a půl před koncem jsme ztratili nějaké body. V takových fázích zápasu musíme být daleko silnější a jednoduše alespoň nějaký bod vydolovat. Myslím, že za ten výkon bychom si ho i zasloužili, ale bohužel jsme nezvládli závěr a odjíždíme bez bodu," řekl.

Čistým kontem se blýsk sparťanský gólman Jakub Kovář. "Tím dlouhým čekáním na gól bylo utkání o tom, kdo bude trpělivější a kdo první udělá chybu, která se potrestá. Bylo málo přesilovek a kvůli tomu nebylo tolik vyložených šancí kolem obou branek. My jsme malou chybičku soupeře využili v nejlepší možnou dobu," řekl po utkání.

Že by v kabině Sparty panovala po čtyřech výhrách v řadě pohoda? Kdepak! S takovým slůvkem na hokejisty s velkým "S" na prsou nechoďte. "Slovo pohoda je největší problém, který u nás v šatně byl! Hlavní důvod, proč jsme se dostali na předposlední místo v tabulce. Pohoda už se nikdy do naší šatny nesmí dostat, aspoň co tady budu já. Pochopitelně je u kluků vidět sebevědomí, vyhráli jsme čtyřikrát za sebou a utekli zespoda tabulky. Vidíme ale, že zápasy nevyhráváme o parník. Náročné to bude s každým soupeřem, musíme ke každému tréninku i zápasu přistupovat s obrovskou pokorou," má jasno Kovář.

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávka: 59. R. Horák (Tomášek). Rozhodčí: Hejduk, Šindel - Brejcha, Malý. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 10.319.

Sparta: Jakub Kovář - Polášek, Kempný, Moravčík, Krejčík, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - Dvořáček, D. Vitouch, Buchtele - Safin, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.

Třinec: Kacetl - M. Doudera, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Marian Adámek, Jaroměřský, Zahradníček - M. Růžička, D. Voženílek, Daňo - Kurovský, L. Hudáček, Buček - Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski - Hrňa, Haas, Lyszczarczyk. Trenér: Moták.