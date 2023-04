/FOTO, VIDEO/ Těžkou semifinálovou sérii za sebou mají hokejisté pražských Letňan. S druholigovým nováčkem se o postupujícím do finále muselo rozhodnout až v pátém zápase. Vyškov sice šel brzy do vedení, Letňany však nesložily zbraně a výhrou 4:1 a celkově 3:2 na zápasy si zasloužily postup do finále, kde je čeká letos dominantní Znojmo. „Nyní už nemáme co ztratit. Nemusíme být pod tlakem a můžeme si to tak užít,“ těší se kapitán Letňan Jiří Hozák.

Pojďme postupně. Co rozhodlo, že jste urvali rozhodující pátý zápas?

Hráli jsme stejně jako ve čtvrtém zápase ve Vyškově, kdy se nám povedlo vyhrát. Paradoxně jsme opět dostali první gól. Klíčem bylo, že jsme se rychle vrátili do zápasu. Ve druhé třetině jsme využili přesilovku a šli do vedení. Pak už jsme věřili, že zápas nepustíme.

Na tváři se vám stále skví bojové čáry. Vyjadřuje to to vaše odhodlání a týmového ducha?

Je to tak. Tohle je v hokeji rituál od mládeže. Máme poměrně mladé mužstvo. Je to rituál, který tady v Letňanech držíme. Dělali jsme to i loni a zatím nám to přináší štěstí.

Jaký byl Vyškov jako soupeř?

Ze začátku to pro nás byla velká neznámá. S moravským soupeřem jsme za poslední dva roky nehráli. Jak jsme čekali, tak série to byla velmi těžká. Přeci jen semifinále hrají už čtyři nejlepší týmy. Těžké to bylo. Jsme rádi, že jsme to dotáhli.

Sám jste říkal, že jste se neznali. Jakou roli to hrálo?

Hrálo to roli v prvních dvou zápasech. Samozřejmě jsme viděli videa, jak hráli se soupeři v moravské skupině. Ale ty kluky z Vyškova jsme neznali. Oni zase neznali nás. Bylo to takové překvapení. Možná i proto se to hrálo až do pátého zápasu.

Byl to zatím nejtěžší soupeř v play off?

Každý soupeř byl ohromně těžký. Pokud to budeme brát z pohledu délky série, tak byl Vyškov nejtěžší.

V hokeji – a v play off obzvláště – rozhodují maličkosti. Jak velkou komplikací bylo, když jste kvůli problémům na D1 dojeli na třetí duel do Vyškova tak, že jste nestihli ani rozbruslení a start zápasu se musel ještě posunout?

Je to maličkost, ale aniž bych to na to chtěl házet, tak si myslím, že na to jsme dojeli. Částečně jsme prohráli i kvůli tomu, protože v šesté minutě jsme prohrávali 0:2. Měli jsme těžké nohy z autobusu. Ale takový je hokej. Museli jsme obléct montérky, fárat a vyhrát poslední dva zápasy. A to se povedlo.

Teď vás čeká finále se Znojmem. Silnějšího soupeře si asi představit nelze, že?

Jak říkáte. Máme sice stále velmi mladý manšaft, na druhou stranu už je i zkušený. Ale bereme to jako další sérii play off. Hokej hrajeme, protože ho milujeme. Baví nás. Finále o postup do Chance ligy se Znojmem je pro nás obrovská odměna. Nalejme si čistého vína. Je nám jasné, že jsme v roli outsidera. Proto uděláme vše pro to, abychom šli zápas od zápasu a urvali jakékoliv vítězství. Chceme mít sezonu co nejdelší.

Dle toho, co bezprostředně po skončení série s Vyškovem znělo z kabiny je jasné, že už nyní berete sezonu jako úspěšnou, že?

Teď už nemáme co ztratit. Nejsme v pozici Znojma, kdy bychom měli desetimilionové rozpočty. Možná je to naše výhoda, že nemusíme být pod tlakem a můžeme si to tak užít. Na druhou stranu věřím, že se Znojmo má na co těšit. Právoplatně jsme nejlepší tým z Čech.

Jak se na Znojmo připravit a co by na ně mohlo platit?

Nejdřív to řádně oslavíme. Ale už v úterý zase potrénujeme. Znojmo má ohromně kvalitní manšaft. Kdybychom měli koukat na video, tak by to nějakou dobu zabralo. Půjdeme do toho jako do všech letošních zápasů. Budeme chtít hrát aktivně, rychle. Střílet, dávat góly. Jarda (Brázdil) to zamkne v bráně. Věřím, že nám to na nějaká vítězství, možná i na všechny čtyři, to stačit může.

Zatímco na vaše domácí zápasy chodí pár stovek diváků, ve Znojmě se dá počítat s více než dvěma tisíci návštěvníků. Jak se srovnat s tímto rozdílem?

Pro ně zase bude rozdíl, až přijedou sem. Oni na to taky zvyklý nejsou. (směje se) My si to pojedeme užít, před takovou návštěvou. Bude to skvělý zážitek.

V nadsázce by se dalo říct, že byste Znojmo mohli zmrazit ve vašem vymrzlém hangáru.

Mohlo by to být tak. Ale nejdřív koukejme na zápasy ve Znojmě. Pojedeme tam s tím, abychom alespoň jeden zápas urvali! Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, co se tam stane ve středu. Věřím, že naše vítězná série bude pokračovat.

Jak vám zní, když se řekne, že jste poslední pražský tým, kterému ještě neskončila sezona?

V kabině jsme se o tom bavili. Po minulé sérii jsme se smáli, že jsme poslední dospělý klub v Praze, který ještě hraje. Házeli jsme vtípky, že bychom si to se Spartou mohli vyměnit, když tak brzo vypadla, a zahrát si finále v O2 areně. Tak snad se to teď k někomu dostane (směje se). Chceme hrát co nejdéle. Každý další zápas je pro nás odměna.

Jan Šejhl