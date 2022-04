Sparta, která si v každém ročníku klade ty nejvyšší cíle, se skutečně naposledy radovala z titulu už v sezoně 2006/07. Pod vedením trenérů Františka Výborného a Mariana Jelínka tehdy nastupovala taková esa jako Jan Hlaváč, Martin Podlešák, Ondřej Kratěna, Petr Ton nebo Jaroslav Hlinka. Pak ale přišel dlouhý půst. Pražané se dostali do finále až v roce 2016, kdy nestačili na silný Liberec.

Další šanci na mistrovský úspěch mají sparťané až nyní po postupu přes Liberec a České Budějovice. Opět u toho budou Ton s Hlinkou, oba už ale jen ve funkcích vedení klubu. Hlavní tíha bude ležet na hráčích, které povede nejlepší hokejista tohoto ročníku Filip Chlapík.

„S týmem, který máme, cítíme velkou šanci. Není to jen o klucích, kteří jsou ve Spartě delší dobu. Každý chce vyhrávat, což byl jeden z důvodů, proč jsem sem šel – vyhrát pro Spartu titul po takové době. Jsme ve finále, může se stát cokoliv, protože na sebe narazí dva top týmy z extraligy,“ uvedl pro klubový web nejproduktivnější hráč i nejlepší střelec základní části.

Ten ale pro finále přijde o svého parťáka Davida Tomáška, se kterým posbíral v play off shodně po třinácti bodech. Dost možná nejlepší hráč vyřazovacích bojů si v posledním utkání semifinálové série zlomil kotník a má definitivně po sezoně.

„Cítil jsem se dobře. Věřil jsem, že můžu týmu pomoci i ve finále, protože výkony byly dobré. Nezbývá mi nic jiného, než kluky podporovat a držet jim palce,“ prohlásil na stránkách Sparty produktivní útočník.

Právě jeho ztráta by ve finále mohla hrát velkou roli. Nastoupí proti sobě totiž týmy s vyhlášenou ofenzivou a defenzivou. Pražané nastříleli v základní části 203 branek, o celých 21 víc než měl druhý nejproduktivnější Hradec Králové! Oceláři naopak inkasovali jen 118x, v tomto ohledu byl lepší už jen hradecký Mountfield. Pro porovnání dodejme, že Sparta obdržela v dlouhodobé části hned o 35 gólů více.

Absence produktivního Tomáška, který přišel do hlavního města v průběhu sezony z KHL, tak skvěle hraje do karet dvojnásobnému šampionovi z Třince, který bude sahat po mistrovském hattricku. Bilance Ocelářů je přitom naprosto fantastická. Slezský celek v této vyřazovací fázi ještě neprohrál a v osmi utkáních inkasoval jen sedm branek!

„Mají výbornou obranu, těžko se mi to hodnotí. Myslím si, že nás čeká finále, jak má být,“ krčí rameny Chlapík, kterého po sezoně čeká přesun do švýcarské nejvyšší soutěže. „Máme všechno. Můžeme dávat hezké góly, můžeme bránit. Motor také dobře bránil, moc šancí jsme neměli, ale i my jsme je dokázali ubránit,“ dodává jedním dechem i přednosti svého týmu.

Ať už uspěje sparťanská ofenzivní údernost, nebo třinecký zodpovědný styl, extraligu čeká hokejová podívaná se vším všudy. Na ledě se představí takoví hráči jako Filip Chlapík, Vladimír Sobotka, Roman Horák nebo Michal Řepík, na druhé straně pak Petr Vrána, Martin Růžička, Tomáš Kundrátek nebo Andrej Nestrašil.

Pro Vránu s Růžičkou to bude mimochodem velmi zajímavá série. První jmenovaný dělal před odchodem do Třince kapitána Sparty a Růžička zase slavil s pražským týmem svůj první titul. S Oceláři na něj pak dosáhl ještě třikrát. V šestatřiceti letech tak má za sebou pět finálových účastí a čtyři mistrovské tituly. Na šestý pokus bude chtít svoji úspěšnost ještě vylepšit.

Třaskavá finálová bitva mezi Spartou a Třincem odstartuje pondělí 18. dubna od 17 hodin ve Slezsku. Mistr pak bude znám nejdříve v sobotu 23. dubna a nejpozději o týden později. Celé hokejové Česko se každopádně už teď těší na hokejovou podívanou té nejvyšší kvality.