Malý velký hokejista, 1982 I když byl tenhle dětský film natočený za hlubokého socialismu, oslovení „soudružko" a „soudruhu" je společně s nekvalitními kopiemi, které jsou na internetu ke stažení, asi jedinými pihami na kráse. Sonda do života jednoho žákovského hokejového týmu je nostalgickým výletem na uheskohradišťský, pardubický a především zlínský (tehdy gottwaldovský) zimní stadion. Roličky malých hokejistů si zahráli i pozdější zlínské opory (Hrazdíra, Miroslav Stavjaňa, Zdeněk Okál), ze známých herců excelují Mrkvička, Císler nebo Maciuchová). Písničku z filmu, ve které se zpívá, že „někdo peče vdolky, jiný má rád holky, my chodíme hokej hrát," si na cestách za soupeři dodneška notuje nejedno hokejové družstvo. Zajímavostí je, že nikdo z herců, kteří dostali velké role třináctiletých hokejistů, se později ve filmu neprosadil.

Goalie (Gólman), 2019

Na kanadském snímku o gólmanovi Terry Sawchukovi si pochutnají hlavně fajnšmekři, kteří znají tragický příběh této legendy NHL. Záběrů z hokejových akcí je ve filmu možná méně, než byste čekali, zato je ale povedenou črtou do psychologie brankáře a především pak do složité Sawchukovy povahy. Dojem kazí dresy týmů NHL, na kterých nejsou originální loga. Patrně štáb neměl na zakoupení licence, ostatně i v celku působí výprava poněkud levně. Škoda, protože jinak je pozice brankáře v týmu vylíčena věrohodně. Diváky ohromí i realita chytání bez masky a v chabé brankářské výstroji. K jizvám na duši z dětství tak má Sawchuk tělo pokryté nespočtem jizev na těle, především v obličeji.

Zbytečný Hašek, Čermák jako Hlinka, místo lapačky kšiltovka. To jsou Děti Nagana

Miracle (Hokejový zázrak), 2004

„Do konce zápasu zbývá pět sekund. Věříte na zázraky? Ano! Neuvěřitelné…" jásal radostně Al Michales v posledních chvílích zápasu USA se Sovětským svazem na olympiádě 1980 v Lake Placid. Američané senzačně porazili tehdejšího hokejového suveréna 4:3 a o dva dny později se stali nečekanými vítězi celého podniku. Právě o dodnes šokující cestě vesměs studentského celku za zlatem je velmi povedený film Hokejový zázrak s Kurtem Russelem coby koučem Herbrem Brooksem v hlavní roli. Více než dvouhodinová podívaná je plná akčních hokejových záběrů, které se filmařům povedlo natočit poměrně věrohodně. Typický americký snímek motivuje i dojímá. Navíc se s odstupem let zdá, že nestárne.

Youngblood, 1986

Chcete vidět Patricka Swayzeho jinak než jako neodolatelného tanečníka v Hříšném tanci či ducha ve stejnojmenném romantickém filmu? S hokejkou na ledě a do půl těla odhalený v kabině září v trháku Youngblood z roku 1986. Hlavní hvězdou je ale Rob Lowe coby Dean Youngblood, mladý a velmi talentovaný hokejista, který se snaží prosadit ve svém novém týmu Hamilton Mustangs. Trenér ale není zrovna jeho fanoušek, navíc mu vycházející hvězda začne randit s dcerou. Uvidíte pár kanadských žertíků, v brance Keenu Reevese, na svou dobu žhavou erotickou scénu a také bitkaře Rackiho, na jehož úkor se Youngblood probojoval do kádru Mustagů; na ledě ho potkává jako mstivého soupeře. I tady se naladíte na nostalgickou vlnu.

K hokeji nemám žádný vztah, říká Čermák. V Dětech Nagana hraje osobitého kouče

Les Pee-Wee 3D: L'hiver qui a changé ma vie (Pee-Wee: Zima, která změnila můj život), 2012Pokud chcete ve svém dítěti vzbudit či utužit lásku k hokeji, pusťte mu tento film! Dvanáctiletý Juneau se vypořádává se smrtí maminky, s tátou se stěhuje do nového městečka. Seznámí se s brankářkou Julií, která chytá za místní klub Lynx, jemuž se v právě probíhající sezoně nebývale daří. A to dokonce tak, že má šanci se probojovat na mezinárodní turnaj Pee-Wee do Quebecu. A protože Juneau je výborný hokejista, Julie prosadí jeho zařazení do týmu. Nejde to ale tak hladce, jak by se mohlo zdát, v družstvu je řada rozdílných osobností a ani Juneauova hlava není úplně správně nastavena. Jak vše dopadne, je jasné už dopředu, děti si ale cestu týmu za sladkým triumfem určitě užijí, dospělí zavzpomínají na svá dětské léta.

Goon (Ranař), 2011

Nenápadná, ale vtipná a zároveň nečekaně dojemná kanadská komedie v dokonalé zkratce předvádí, proč se hokejisté na ledě rvou. Hlavní hrdina (hraje ho Sean William Scott), poněkud přitroublý vyhazovač, se díky síle svých pěstí stane hráčem v nižší lize. Sice skoro neumí bruslit, ale dobře se pere a pro svůj tým by se rozkrájel. Hokejoví fajnšmekři v epizodní roli jistě poznají slavného bitkaře z NHL Georgese Laraqua, scénáristy navíc inspiroval reálný příběh jistého Douga Smithe, který hrál hokejový „prales“ v 90. letech (stačí uvést, že kariéru uzavřel s průměrem 6,73 trestných minut na zápas a na brusle se poprvé postavil v 19ti letech). Film Goon ovšem rozhodně není jen o mlácení do lidí, ale především s humorem i citem popisuje touhu jednoho vysmívaného outsidera být platný pro své okolí.

Vzpomínka Františka Bílka na Nagano 98: kakao, Hašek a zlato

Slap Shot (Nakládačka), 1977

Nejde o dokonalý film a rozhodně se nelze bavit o uměleckém díle, snímek Slap Shot si přesto v jistých kruzích získal doslova kultovní status. Příběh neúspěšného týmu v jedné z nižších amerických lig (hlavní roli trenéra dokonale ztvárnil Paul Newman), který angažuje trio pološílených rváčů a začne vyhrávat i sklízet aplaus fanoušků, už v době uvedení do kin rozděloval diváky. Leccos z filmu zastaralo, ale příval nadávek, humoru a na první pohled přehnaného násilí dodnes baví nejen hokejové publikum. Navíc v 70. letech šlo na ledě někdy opravdu o život a i NHL pamatuje týmy (pozdrav do Philadelphie), které brutální zastrašování soupeře povýšily na promyšlenou taktiku. Úspěch filmu Slap Shot vedl ke vzniku dvou pokračování (už bez Newmana), kouzlo „jedničky“ ale nezopakovaly.

Mystery, Alaska (Mystery, Aljaška), 1999

Tento film je z častých repríz dobře znám i tuzemským televizním divákům a nabízí poměrně předvídatelnou, přesto vcelku zábavnou i dojemnou variaci na téma „jak to podceňovaní vidláci nandali jasným favoritům“. Hokej je pro neustále zasněžený zapadákov kdesi na Aljašce jedinou společnou zábavou a tamní mače pod širým nebem získají takovou proslulost, že k exhibičnímu mači přijedou profesionálové z New York Rangers. Hlavní roli místního bručounského šerifa hraje Russell Crowe. Z hlediska sportovního diváka lze litovat, že tvůrci nedali trochu větší prostor hokejovým scénám, jistá nereálnost samotného zápasu amatérů proti borcům z NHL však patří k žánru.

Haška rozpálil Ovečkin. Plivete na mrtvé děti, vzkázal NHL. Šéf ligy reagoval

Les Boys, 1997

Mimo Kanadu nepříliš známý film (originál je ve francouzštině) se stal doma v Québecu fenoménem, bylo natočeno několik pokračování a vznikl podle něj i televizní seriál. Sice v něm nehraje legendární hokejista Marc Messier, jak se občas uvádí, ale kanadský herec téhož jména, přesto stojí za vidění. Amatérský hokejový tým, složený z rázovitých maloměstských postaviček, hraje proti mužstvu místních mafiánů, aby zachránil zadluženou hospodu. Jistě lze nalézt vydařenější komedie se sportovní tématikou, Les Boys ale dobře ilustruje význam hokeje coby skutečně „národního“ sportu pro běžnou kanadskou komunitu a její identitu.

The Rocket (Maurice Richard), 2005

Pokud máte zájem o bohatou historii NHL a kanadský hokej, tento film jste už pravděpodobně viděli. Pokud ne, určitě to udělejte. Snímek s Royem Dupuisem v hlavní roli velmi vydařeně přibližuje sportovní kariéru legendárního útočníka Maurice Richarda, dodnes považovaného nejen v Montrealu za jednoho z nejlepších hráčů všech dob. Film zároveň zachycuje fascinující přerůstání hokeje do obecné historie Kanady, kdy se geniální střelec (a poněkud výbušný svéráz) Richard stal jedním ze symbolů politické a ekonomické emancipace frankofonní části obyvatel. Tvůrci filmu si dali velmi záležet na co největší historické přesnosti, hokejově poučenější diváci navíc jistě poznají tváře bývalých hvězd NHL Vincenta Lecavaliera, Seana Averyho a řady dalších hráčů.

KVÍZ: Ikonické sportovní filmy, které byste měli znát. Otestujte své znalosti