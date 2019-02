Hokejisté měli ultimátum už po prohře s posledními Pardubicemi, kterou "ocenil" i samotný trenér Krupp nočním tréninkem. Fanoušci chtěli body z dalších dvou zápasů, což se povedlo.

„Hráči ultimátum splní, i když ne úplně přesvědčivým výkonem, ale splní. My dodrželi slovo a od dalších protestů jsme upustili. A co se stalo? Výkon proti Olomouci téměř srovnatelný s ostudným zápasem v Pardubicích,“ stojí na webu spartans.cz.

Hanáci vyloupili O2 arenu po dalším bídném výkonu Sparty a kotel v závěru utkání na protest utichl. „Nyní oficiálně přistupujeme k většímu bojkotu, který se uskuteční na příštím domácím utkání proti Třinci, ve středu 27.2. od 18:30. Konkrétní detaily, jak bude celá akce vypadat, přineseme v dalších dnech,“ uvádí web.

„Patříme k nejloajálnějším fanouškům v celé extralize, což dokazuje i velká návštěvnost, kterou se Sparta tak ráda chlubí. Bohužel i naše trpělivost má své hranice a když člověk slýchá i z těch nejzarytějších a nejvěrnějších koutů, že se musí něco stát, tak i těm největším Sparťanům dochází trpělivost a chuť bezmezně fandit. Chceme být znovu patřičně hrdí na svou Spartu. Chceme, aby hráči pochopili, co to pro nás znamená a nejlépe, aby to i oni vzali za své,“ dodávají "kotelníci".

Špatného výkonu v posledním zápase si byli vědomi i sami hráči a ticho ze strany fanoušků celkem chápali. „Zaplatili si vstupné, mají na to právo. Když chodím na fotbal, tak jsem taky kolikrát naštvaný,“ prohlásil útočník Miroslav Forman.

Proti Třinci tak budou muset sparťané přidat. Ještě předtím je čeká duel ve Zlíně. Udobří si své příznivce?