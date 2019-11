Parádní atmosféra, emoce na ledě a především strhující hokej. Tak většinou vypadají duely mezi Spartou a Kometou a nedělní večer v O 2 areně přesně tuto skvělou kombinaci nabídl. Pro fanoušky domácího celku ještě s třešničkou v podobě výhry, která se zrodila po velkém obratu.

Pražanům vystřelil tři body David Tomášek ve chvíli, kdy do konce utkání zbývalo pouhých patnáct vteřin. Právě formace s třiadvacetiletým centrem byla důležitou součástí sparťanského zmrtvýchvstání. Trefili se totiž všichni tři její členové. Spolu s Tomáškem i Jiří Smejkal a Michal Řepík.

„Dobře bruslíme, vyhovíme si, dokážeme podržet puk v pásmu. Hodně spolu mluvíme před zápasy. Hrajeme spolu asi počtvrté, stále se sehráváme, takže věřím, že to může být ještě lepší,“ uvedl kapitán Řepík, který vstřelil vyrovnávací branku na 4:4.

Kometa v tu chvíli ztratila pečlivě budované vedení, i když lepším týmem po většinu času nebyla. „Ze všeho dali gól, což bylo celkem ubíjející. Pak nás to stálo spoustu sil, takže jsem strašně rád, že se nám povedlo otočit. Bylo důležité, že jsme se nesložili,“ prohlásil Tomášek.

Na čele extraligy

Kromě jeho produktivní lajny položil základ k obratu také Vladimír Růžička. Po nevýrazných výkonech se propadl sestavou, na gól čekal sedm zápasů. Proti Kometě se prosadil hned dvakrát a vlil svému týmu novou krev do žil.

„Vždycky doufáte ve zvrat. Stačí jedna střela, která se chytí. Pro tým, co vede, je to pak nepříjemné. Fanoušci si kolikrát myslí, že to je ztracené, a najednou bum bum, dvě tři střely a mohou skákat. To je na hokeji krásné,“ vyprávěl zkušený útočník.

Spartě hodně pomohli právě fanoušci. Tradičně i díky početnému zástupu příznivců z Brna mohla slavit výhru před dosavadní nejvyšší návštěvou sezony (14 578). „Parádní atmosféra. S tím se hraje úplně jinak,“ kvitoval Tomášek.

A po vítězství 5:4 se mohou Pražané radovat také z prvního místa v tabulce. „Je to příjemné, ale je před námi ještě spousta zápasů. Nevyvěšoval bych vlajky. Musíme teď v pauze dobře potrénovat,“ uzavřel Růžička.