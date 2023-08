Příprava na hokejovou sezonu přinesla v pražském Edenu překvapivý obrat. Extraligové Kladno vedlo proti prvoligové Slavii 2:0 po první třetině, o náskok ale přišlo a v konečném součtu prohrálo 2:4. Rytíři prohráli popáté v předsezonní fázi, zatímco sešívaní popáté zvítězili. Vůbec poprvé vyzráli i na tým z nejvyšší soutěže.

Hokejisté Slavie se v Edenu utkali v přípravě s kladenskými Rytíři. | Foto: Deník/Michal Káva

Kladno poprvé vyjelo k přípravnému zápasu na ledě soupeře i s největší předsezonní posilou Michaelem Frolíkem, který rovnou převzal za absentujícího Tomáše Plekance kapitánské céčko a postavil se na centr první lajny Rytířů. První návrat do Edenu po přestupu ze Slavie zažil i obránce Karel Klikorka a v kladenské sestavě nechyběl ani Tadeáš Hejda, který je stále hráčem Pražanů, ale momentálně se připravuje s týmem Jaromíra Jágra.

A právě bývalý slávista Klikorka byl výraznou postavou u první brankové situace zápasu. Rytíři sice měli opticky navrch, nebezpečnější šance si ovšem netvořili. Až v desáté minutě vypálil tvrdě od modré Klikorka a Ondřej Bláha stál příhodně před brankovištěm, aby dorazil puk do sítě. Jen o pět minut později pak hostující tým předvedl krásnou přesilovkovou souhru a po souhře Frolíka s Klepišem zakončoval Matěj Beran do prázdné branky.

Jenže ve druhé části si hosté situaci sami zkomplikovali. Kanadský brankář Landon Bow, který předtím zneškodnil několik dobrých šancí, neviděl střelu Lukáše Žejdla přes obránce a krátce před polovinou utkání inkasoval. Sešívaní se tím dostali na koně a mohutně sahali po srovnání. Prosadit se však nedokázali z trestného střílení v provedení Všetečky ani z dlouhé přesilovky pět na tři.

Ve třetím dějství už to ale byl jiný příběh. Slavia začala znovu hodně aktivně a v přesilové hře při Melkově vyloučení srovnala z hole Filipa Eliáše. Už po dvou minutách pak přišel ze strany domácích další rychlý brejk a Lukáš Strnad z dorážky otočil vývoj. Kladno se pak jen těžko dostávalo zpátky do hry, ale přece jen ještě zmobilizovalo síly a chtělo srovnat při hře bez gólmana. Inkasovalo však z hole Edgarse Kuldy.

„První třetina byla celkem slušná. Měli jsme dobrý pohyb a vytvářeli jsme si šance. Ve druhé jsme ale přestali bruslit a přestali jsme s rychlým přechodem středního pásma. Chvíli to trvalo. Místo abychom hráli puk hned nahoru, tak jsme hráli obránce, obránce, obránce. Celkově se to zpomalilo,“ hodnotil kladenský kouč Otakar Vejvoda.

„Slavia se dostala do hry prvním gólem. Kdybychom dali na 3:0, tak by zápas skončil úplně jinak. Bylo to tím, že jsme polevili v bruslení a v rychlém přechodu do útočné třetiny,“ litoval.

To na druhé straně pochopitelně panovala spokojenost. „Odehráli jsme dobrý zápas, měli jsme do něj dobrý vstup. Prvních deset minut jsme Kladnu byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Potom jsme dostali gól, měli jsme oslabení a inkasovali jsme. Pět na tři jsme ještě udrželi, ale v pět na čtyři jsme potom inkasovali. To nás zabrzdilo,“ komentoval průběh asistent slávistického trenéra Pavel Kolařík.

„Potom jsme do toho zase šlápli a hráli jsme dobrý zápas. Šance byly na obou stranách. Musíme se ještě víc zaměřit na koncovku. Nějaké góly jsme ještě mohli přidat. Byl to ale dobrý zápas, potřebovali jsme to takhle odehrát,“ dodal závěrem.

HC Slavia Praha – Rytíři Kladno 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)



Branky a nahrávky: 29. Žejdl (Stejskal, Holý), 45. Eliáš (Brož), 47. L. Strnad (Labuzík, Slavíček), 59. Kulda (Žovinec) – 10. Bláha (Klikorka, Frolík), 15. Beran (Klepiš, Frolík). Vyloučení: 2:6. Využití: 1:1.



HC Slavia Praha: Málek – Eliáš, Hrdinka, Stejskal, Holý, Žovinec, Křepelka – Průžek, Žejdl, Kulda – Všetečka, Slavík, Brož – L. Strnad, Labuzík, Slavíček – Havrda, Tichý, Simon.

Rytíři Kladno: Bow – Martenet, Dotchin, Hejda, Ticháček, Veber, Klikorka – J. Strnad, Frolík, Kusý – Jarůšek, Klepiš, Sideroff – Bláha, Pytlík, Babka – Kouba, Melka, Beran.