V pátek na ledě silného Hradce Králové skvěle bránili, pár dnů předtím zase nastříleli „sedmičku“ Olomouci. Mezitím se ale hokejistům Sparty přihodily i jiné věci. Nestačili třeba na Plzeň, předtím podali dost bídný výkon na Hané a naposledy v neděli doma prohráli 2:3 po nájezdech s Litvínovem. Tedy soupeřem, kterého by (při vší úctě) na svém ledě měli porážet.

Lukáš Válek při nájezdech na Spartě. | Foto: ČTK

Výkony a hlavně výsledky pražského týmu lze označit mnoha barvitými přízvisky, ale rozhodně ne jako konzistentní. „Je to jako na houpačce,“ kroutil po posledním zápase hlavou sparťanský kapitán Michal Řepík. „Jeden zápas hrajeme výborně, ve druhém zase naopak. Těžko říct, proč to tak je, sami neznáme odpověď. Trenéři párkrát promíchali složení řad, ale to na výkony rozhodně nemá vliv,“ přemítal ostřílený útočník.