Oba pražské celky se proti sobě utkaly minulý týden a z výhry 5:2 se v Edenu radovali slávisté. Na jih Čech tentokrát sparťané odjeli s mnohem silnější sestavou, plnou největších opor a už po šesti minutách vedli 2:0.

To ovšem bylo ze strany Pražanů na dlouhou dobu vše a domácí dvěma góly v poslední dvacetiminutovce srovnali. Zápas tak šel do prodloužení a v něm rozhodl o výhře Sparty po pěti minutách hry Polášek.

Slávistům se proti Litoměřicím dařilo při nestejném počtu hráčů na ledě. Ze čtyř gólů dali tři ve vlastní přesilovce a ten zbývající pak přidali v oslabení.

"Chtěli jsme vstoupit do zápasu aktivně, ale to se nám bohužel moc nepovedlo, úvod nebyl takový jako se Spartou. Prohrávali jsme 0:1, ale naštěstí se nám na to povedlo v první třetině zareagovat a srovnali jsme. Myslím si, že pak jsme měli mírnou převahu, i když šance byly na obou stranách. Jsme rádi, že zápas dopadl tak, jak dopadl. Vytvořili jsme si šance i při hře 5 na 5, ale z toho jsme gól nedali. Podržely nás přesilovky," řekl k utkání asistent slávistického kouče Jiřího Vebera Pavel Kolařík.

Přípravný zápas odehrála i Kobra, účastník třetí nejvyšší soutěže. Na domácím stadionu v Braníku podlehla Příbrami 3:8.

České Budějovice - Sparta 2:3 po pr. (0:2, 0:0, 2:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 47. Gulaš (Šenkeřík), 53. Gulaš (Voženílek) - 5. Buchtele (Forman), 6. Forman (Kaše), 55. Buchtele (Polášek). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Jindra, Šimánek. Vyloučení 8:11. Využití 2:2. Diváků: 2067. Sparta: Salák (30. Neužil) – Dvořák, Pavelka, M. Jandus, Mikliš, Jeřábek, Polášek – Thorell, Kaše, Chlapík – Buchtele, Doležal, Forman – Prymula, Zikmund, Kern – Vitouch, Hašek, T. Jandus.

Slavia - Litoměřice 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Poletín (Krejčí, Knotek), 27. Kružík (Knotek), 34. Všetečka (Šteiner), 47. Doležal (Pšenička) - 8. Procházka (Jícha), 32. Válek (Kylnar). Rozhodčí: Jaroš, Čáp – Dědek, Flégl. Vyloučení 5:5. Využití 3:0. V oslabení 1:0. Slavia: Málek – Krejčí, Havel, Barák, Hovorka, Duda, Antoš, Hejda – Poletín, Knotek, Kružík – Doležal, Pšenička, Brož – Všetečka, Vlček, Ondráček – Petrov, Šteiner, Turek.

Kobra - Příbram 3:8 (2:1, 0:4, 1:3)

Branky a nahrávky: 11. Novák, 16. Čurda (Mucha), 48. Mucha (Čurda) – 17. Saňa (Straka, Sirotek), 27. Kolouch (Zdeněk, Furch), 28. Seniov, 36. Saňa (Tejral, Gengel), 37. Kutlák (Panna, Zdeněk), 50. Seniov (Saňa, Rohlík), 51. Panna (Josefus), 52. Gengel (Rohlík, Seniov).