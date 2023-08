Hokejová Slavia má za sebou první dva přípravné zápasy, které se nesly ve znamení zkoušení mladých hráčů. Po vítězství v Chomutově se o celé přípravě rozpovídal pro klubový web hlavní trenér sešívaných Daniel Tvrzník. „Chtěli jsme hlavně vidět kluky, kteří jsou zde na zkoušku, protože jich tu máme relativně dost. Pro některé loňské juniory to byly první zápasy v dospělém hokeji, a navíc do nich šli z náročných tréninků, které jsme teď tři týdny měli, takže to neměli úplně jednoduché,” vyprávěl kouč.

V prvním letním přípravném zápase nastoupili hokejisté Slavie na domácím ledě v Edenu proti Kolínu. | Foto: Deník/Michal Káva

„Nechci hodnotit konkrétní jména, nejdříve se to musí dozvědět ode mě, každopádně někteří odehráli lepší zápasy, někteří horší. Nebo třeba první zápas slušně a druhý hůř, případně obráceně. Chtěli jsme v pátek udělat zúžení, ale i vzhledem ke zdravotním problémům některých hráčů jsme to trochu pozdrželi, chceme je vidět dál a necháme to na příští týden,” doplnil Tvrzník.

Jeho svěřenci se na úvod přátelských zápasů postavili Kolínu, proti kterému odehráli bezgólovou bitvu. Po samostatných nájezdech se nakonec slavisté radovali z vítězství 1:0, když se pod rozhodující pokus podepsal Vojtěch Polák.

„Kolín přijel s relativně mladým mužstvem, a i vzhledem ke kvalitě ledu to byl docela boj a bylo to hodně syrové. Naopak zápas v Chomutově, který má sice druholigové, ale velice zkušené a kvalitní mužstvo, nám ukázal některé nedostatky, zejména co se týká obranné činnosti. Inkasovat čtyři góly za půl zápasu, to je pro mě nepřijatelné,“ vyhlásil jasně Tvrzník.

Slavia sice v Chomutově zvítězila 6:4, ale čtyři inkasované branky od soupeře z nižší soutěže pro ni nejsou příliš dobrou vizitkou. „Pořád je to ale příprava a pro nás je to hlavně o tom, abychom zhruba věděli co čekat od nových hráčů,” doplnil slavistický kouč.

O místo v týmu aktuálně bojují obránci Jakub Dráb, Richard Patzelt a Jiří Stejskal a útočníci Matěj Kvasnička, Tomáš Labuzík, Stanislav Tichý, Vojtěch Polák a Jan Půček. Mužstvo už opustil bek Zoran Fiala, který bude hrát za Letňany, a nejasný je osud dalšího zadáka Tadeáše Hejdy. Toho si vypůjčilo do přípravy extraligové Kladno, které o jeho pokračování bude dost možná usilovat.

„Příští týden by se měli do tréninků zapojit Eddie Kulda a Karel Křepelka, i z toho důvodu pak budeme už muset kádr opravdu zúžit,“ dodal Tvrzník s tím, že lotyšský forvard se dosud připravoval individuálně a Křepelka trénoval s Mladou Boleslaví.

Oba borci, jež by se měli k mužstvu připojit v průběhu týdne, se můžou těšit na náročný tréninkový program. „I v den zápasu máme klasický pětačtyřiceti až padesátiminutový trénink, kluci jdou do zápasu z únavy, i proto kvalita není v zápasech taková, jaká by měla být v sezoně. Ale to je každý rok stejné a mají to tak všechny týmy, my jsme rádi, že vidíme kluky v zátěži,” popsal Tvrzník s tím, že přes víkend dostali hráči zasloužené volno.

Slavia má před sebou v rámci přípravy ještě osm zápasů. Dvakrát se utká se Sokolovem, Litoměřicemi a Kladnem a po jednom utkání odehraje proti Letňanům a Mladé Boleslavi. Do nového ročníku Chance ligy pak vstoupí Tvrzníkovi svěřenci ve středu 13. září, kdy doma přivítají opět Litoměřice.