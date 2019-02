/VIDEO/ Prakticky ztracený zápas měl nakonec pro hokejisty Sparty celkem úspěšné vyústění. Tříbrankový náskok soupeře totiž dokázali Pražané smazat, a přestože měli šance dotáhnout zápas k vítězství, mohou být rádi alespoň za cenný bod. Prohráli 4:5 v nájezdech.

Jako by byl na ledě v první třetině zápasu pouze jeden tým. Plzeň vlétla na svého soupeře výborně a domácí se horko těžko dostávali vůbec za polovinu. Do vedení šli hosté, jenže nakonec z ojedinělé příležitosti inkasovali a do šaten se šlo za stavu 1:1.

„Neměli jsme dobrý začátek. Oni lépe bruslili, vyhrávali puky, byli lepší prakticky ve všem, takže takový výsledek byl pro nás ještě šťastný,“ prohlásil kouč Pražanů Uwe Krupp.

Dvanáct minut prostřední části pak stačilo hostům na vytvoření příjemného náskoku. Postupně se trefili Kracík, Pour a Kantner. Zdálo se, že domácí se při tradiční akci „Sparta vzdává hold“ před zástupci armády, hasičů, policistů a záchranářů nepředvedou zrovna dobře.

TÝM TÁHNE MLÁDÍ

Jenže chyba lávky. Parádní formu posledních dní potvrdil nejmladší člen sestavy Lukáš Rousek, který vstřelil hned dva góly. Spolupráce s Kevinem Klímou a Jiřím Smejkalem funguje na výbornou.

„Jsme mladí kluci, takže naší předností je bruslení. Snažíme se hodně jezdit a kombinovat,“ vyprávěl talentovaný útočník. Výkon Rouska ocenil i zkušený útočník Jan Kovář. Ten se vrací téměř po roce do národního týmu, sparťanský mladík figuruje v nominaci trenéra Říhy jako náhradník.

„Jestli hraje takhle dobře, tak by si šanci zasloužil. Jsem jenom rád, když je v extralize někdo, o kom je slyšet. Český hokej takové kluky potřebuje,“ řekl Kovář.

Zpět k zápasu. Čtvrt hodiny před koncem dokázal definitivně srovnat krok s protivníkem Petr Kalina. „Dlouhou dobu se zdálo, jako by jich na ledě bylo šest. Když jsme ale začali lépe bruslit, hned vypadal zápas jinak,“ uvedl obránce Jeremie Blain, který přispěl dvěma asistencemi.

Přestože Kruppovi svěřenci měli další šance, jak utkání dokonce zvrátit na svou stranu, o jeho osudu nakonec rozhodla nájezdová loterie. V ní se trefil pouze hostující Čerešňák a Západočeši si v posledním střetnutí před reprezentační pauze odvezli bod navíc.

„Za týden nás čeká zápas se stejným soupeřem. Viděli jsme věci, na kterých můžeme stavět a naopak čemu se musíme vyhnout. Rozhodně je třeba pracovat na přesilových hrách, i když jsme v nich tentokrát dokázali skórovat,“ dodal Krupp.

