"Věděli jsme, že soupeř má velmi dobrou defenzivu, a že se proti nim bude těžké prosadit. To se nakonec potvrdilo. Dvakrát jsme dokázali jít do vedení, ale soupeř pokaždé vyrovnal. Ve třetí třetině jsme už tlačili zápas do kopce. Mohli jsme si pomoct i nějakou přesilovkou, což se nestalo. Celý zápas to nebyl z naší strany dobrý výkon," přiznal sparťanský útočník Jan Buchtele, který si připsal dva góly.T

en první dal už po 31 vteřinách hry a zdálo se, že Pražané mají nakročeno k výhře… Brzy ale srovnal Bambula a na jeho druhou trefu v polovině normální hrací doby zase odpověděl Burian.

Krátce po startu třetí části se Hanáci dostali poprvé do vedení, když skóroval Nahodil a byli to naopak sparťané, kdo musel dotahovat. To se povedlo až v čase 59:36, kdy se při hře bez brankáře prosadil Pavelka.

Zápas nakonec došel do nájezdů. Jako první se prosadil olomoucký Káňa, vyrovnat dokázal Buchtele, ale v šesté sérii pak Káňa svým druhým úspěšným nájezdem rozhodl.

"Dva góly a nájezd jsou fajn, ale spokojený být nemůžu na sto procent, jelikož jsme nevyhráli. Kdybychom brali výhru, určitě by pocity byly jiné. Jsme v situaci, kdy musíme sbírat každý bod, teď jsme získali jeden. Takové zápasy se prostě musíme naučit vyhrávat," má jasno Buchtele.

"Z naší strany je potřeba zlepšit hru v prostoru před brankou. Určitě by se nám dýchalo mnohem lépe, kdybychom zápas s Olomoucí zvládli vyhrát a pojistili si své místo v tabulce. Pořád se musíme dívat nahoru i dolů. Není to pro nás příjemný pocit, věřím, že po pauze do toho vlétneme," přeje si.

V úterý Sparta odehraje odvetný zápas Ligy mistrů na ledě švédského Rögle, které v Praze vyhrálo 5:2. "Máme nabitý program, bude to pro nás těžké, ale myslím si, že se s tím vypořádáme. Na druhou stranu ztrácíme tři góly, nejsme v jednoduché pozici. Už jen z tohoto pohledu nás čeká velká bitva. Věříme, že máme šanci v zápase uspět a sérii ještě zdramatizovat," dodává Buchtele.

HC Sparta Praha - HC Olomouc 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Buchtele (Pavelka, Sobotka), 27. Buchtele (Mikliš, Sobotka), 60. Pavelka (Chlapík, Matuškin) - 4. Bambula (Černý, Nahodil), 34. Burian (Bambula, Nahodil), 43. Nahodil (Burian, Rašner), rozhodující sam. nájezd J. Káňa II. Rozhodčí: Horák, Hejduk - Ondráček, Hynek. Vyloučení 1:3. Bez využití. Diváků: 1000 (omezený počet).

Sparta: Machovský - Jandus, Matuškin, Mikliš, Polášek, Pavelka, Jeřábek, Dvořák - Chlapík, Sobotka, Buchtele - Řepík, Horák, Thorell - Doležal, Konečný, Forman - Dvořáček, Vitouch, Strnad. Trenéři: Jandač a Hořava.

Olomouc: Lukáš - Černý, Ondrušek, Švrček, Rašner, Dujsík, Řezníček - Tomeček, Krejčí, Káňa II - Kusko, Knotek, Klimek - Kunc, Kolouch, Strapáč - Bambula, Nahodil, Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.