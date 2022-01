Do programu druhé nejvyšší hokejové soutěže v minulých dnech zasáhl koronavirus a oba celky tak do zápasu vlétly s velkou chutí. Jako první se prosadili domácí, když v sedmé minutě otevřel skóre Vlček. Na další trefu čekali fanoušci až do poloviny utkání, ale za to se během pěti minut rozsvítilo brankové světlo hned třikrát. Na Vlčkův gól odpověděl Cachnín, slávistům vrátil brzy vedení Pšenička, ale vzápětí z trestného střílení srovnal Čachotský.