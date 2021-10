Přitom to všechno začalo dobře. Řepík otevřel skóre už po třiceti vteřinách hry a po trefě Horáka se šlo do šaten za stavu 2:0.

To ale bylo ze sparťanské strany vše a na domácí hokejky se v koncovce přilepila smůla.

„Měli jsme výborný vstup do zápasu. Minimálně půlku zápasu jsme byli jasně lepším mužstvem, ale bohužel nedáváme góly, což nás už pár zápasů trápí. Ve třetí třetiny byl soupeř o kousek lepší a šlo to do prodloužení. V nájezdech se bohužel opět projevilo naše trápení v koncovce,“ přiznal trenér Sparty Jaroslav Hlinka.

Hradec se dostal do hry pár vteřin před koncem druhé části, kdy snížil Klíma a v závěrečné desetiminutovce sroval Jergl.

Za stavu 2:2 už diváci gól neviděli ve zbytku normální hrací doby i v prodloužení. A to, že se Sparta v koncovce hodně trápila, ukázaly i nájezdy. Pražané neproměnili ani jeden, Hradečtí naopak všechny tři a bonusový bod se tak vezl směrem na východ od Prahy.

Bulharská premiéra na extraligovém ledě

Perličkou utkání byl start mladého sparťanského obránce Nino Tomova. Stal se prvním bulharským hokejistou, který kdy nastoupil v české extralize.

„Ve Spartě jsem už spoustu let, o startu za áčko jsem snil od malička. Navíc atmosféra byla skvělá, hrálo se mi moc dobře. Nejvíce jsem byl nervózní asi na rozbruslení a pak trochu v úvodní třetině. Po prvním střídání ze mě ale nervozita spadla. Škoda jen, že jsme nevyhráli,“ řekl sedmnáctiletý talent.

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 2:3 po sn (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Řepík (T. Pavelka, E. Thorell), 16. R. Horák (M. Jandus, Řepík) - 40. Kevin Klíma (McCormack, Orsava), 52. Jergl (Kevin Klíma), rozhodující sam. nájezd Lev. Rozhodčí: R. Svoboda, Obadal - Pešek, Ganger. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 5875.

Sparta: Neužil - Polášek, T. Pavelka, Jurčina, Mikliš, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Tomov - Řepík, R. Horák, E. Thorell - Chlapík, Sobotka, Z. Doležal - M. Forman, D. Kaše, Buchtele - Zikmund, D. Vitouch, Prymula.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Kalina, Jank - Smoleňák, Cingel, Orsava - Oksanen, Koukal, Lev - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Lamper, Štohanzl, Pilař.