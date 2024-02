/FOTOGALERIE/ Hokejisté Sparty porazili v 50. kole extraligy Hradec Králové 4:1 a bodovali v devátém utkání v řadě. Osm zápasů v této sérii vyhráli. Dvěma góly a asistencí se na vítězství podílel útočník Pavel Kousal. Východočeši prohráli potřetí za sebou a v tabulce jsou devátí. Sparta skončí po základní části druhá.

"Jsme rádi za tři body, ale první třetina byla z naší strany hodně špatná. Hradec nás přestřílel, měli dost šancí. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, trošku se to zlepšilo a druhá půlka zápasu vypadala z naší strany trošku jinak," řekl útočník Sparty Jan Buchtele.

Domácí nastoupili kvůli nemoci bez svého nejproduktivnějšího hráče Chlapíka i trenéra Grosse a v úvodu čelili aktivitě Mountfieldu. Hosté ale nedokázali překonat brankáře Kořenáře a v 6. minutě prohrávali, protože Kousal prostřelil Laurikainena. Finský gólman dostal v hradecké sestavě šanci poprvé od začátku února.

Oba týmy si potom vyzkoušely hru v početní výhodě, se kterou ale naložily bídně, při dvou přesilovkách Sparty si Laurikainen nepřipsal ani jeden zákrok. Východočeši byli výrazně střelecky aktivnější, vyrovnat se jim ale podařilo až ve 24. minutě, kdy Perret přihrávkou zpoza branky připravil gól pro Tamášiho.

Až inkasovaný gól Pražany probudil a začali také útočit. Ve 28. minutě se dostali zpět do vedení, poté co Buchtele pohotově dorazil vlastní střelu. "Dostal jsem výbornou přihrávku a měl jsem v hlavě dvě varianty. Že se buď natlačím přes beka, nebo to zkusím bekhendem. Vystřelil jsem a dál jsem sledoval kotouč, který se odrazil přímo ke mně. Pak už to bylo celkem jednoduché," řekl Buchtele.

Při Irvingově vyloučení se domácí dokonce dvakrát dostali do přečíslení dva na jednoho, skórovat ale nedokázali. Stav se opět změnil až v závěru druhé třetiny. Nejprve Kořenář zlikvidoval šanci Jaspera a vzápětí se trefil na druhé straně Harper. Laurikainen sice zneškodnil velkou příležitost Lajunena, proti dorážce kanadského útočníka byl ale bezmocný.

Hosté se snažili duel zdramatizovat, ve 44. minutě ale mohl Spartu přiblížit výhře Najman, jenže trefil jen tyč. Při Kousalově zakončení v přesilové hře poté předvedl Laurikainen pohotovou lapačkou zákrok večera. "Nemyslím si, že jsem udělal všechno správně. Kdybych vystřelil z jedničky, tak by se tam nedostal. Viděl jsem to ale až na poslední chvíli a nevím, jestli na to čekal. Klobouk dolů před ním," ocenil Kousal pohotovost finského brankáře.

Spartu to ale mrzet nemuselo. Hradečtí se v 57. minutě odhodlali k power play, místo snížení ale počtvrté inkasovali. Podruhé se trefil Kousal.

Hradec Králové prohrál v O2 areně pátý zápas za sebou, nepomohla mu ani výrazná střelecká převaha (37:20). "Máme hodně střel, ale nechce se nám jít před bránu. Soupeře kolikrát přestřílíme, ale jsou to jen střely na čárku. Nechodíme tam tečovat nebo dorážet. Často to jsou střely z velké dálky, kdy potřebujete hráče před bránou. Na začátku sezony nám to šlo, ale teď ne," řekl trenér Mountfieldu Tomáš Hamara.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "V první polovině utkání byl Hradec lepší, nám pomohl výborný výkon gólmana. Soupeř ale měl více šancí. Ve druhé polovině druhé třetiny jsme se zlepšili, dali jsme nějaké góly a jsme rádi, že jsme zápas vyhráli."

Tomáš Hamara (Hradec Králové): "Sparta ukázala svoje kvality. Myslím si, že my jsme trošku prováhali přesilovky, kdy jsme mohli získat trošičku navrch a dostat Spartu pod tlak. To se nám nepodařilo. Poslední zápasy s tím trošku bojujeme. Sparta pak, jakmile měla šanci, tak ji proměnila. A druhá věc je, že nás přehrávali. Byli silnější v soubojích a tím získali převahu. Díky gólmanovi, který nás chvilku podržel, jsme hráli až do poslední třetiny, do posledních minut. Zkusili jsme power play, ale když nechceme jít do brány, ale hrajeme okolo, jako jsme hráli v celém zápase, tak toho Sparta využila a dala čtvrtý gól."

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. P. Kousal (O. Najman), 28. Buchtele (P. Kousal, Mikliš), 40. Harper (Lajunen), 59. P. Kousal (Mozík) - 24. Tamáši (Perret). Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 14.672.

Sparta: Kořenář - Beaudin, Irving, Moravčík, Kempný, Krejčík, Mikliš, Mozík - Řepík, Sobotka, Forman - Hrabík, Horák, D. Vitouch - P. Kousal, O. Najman, Buchtele - Kassian, Lajunen, Harper. Trenér: Hořava.

Hradec Králové: Laurikainen - Blain, Freibergs, Pláněk, T. Pavelka, McCormack, Pilař, Marcel - Jasper, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Okuliar - Šťastný, Estephan,Eberle - Zámečník, Miškář, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.