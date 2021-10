Aktivněji vstoupili do zápasu domácí Tygři, ale sparťané, v čele s výborně chytajícím brankářem Salákem odolali a v jedenácté minutě sami udeřili, když se prosadil Chlapík.

Po přestávce se opakoval podobný scénář, ale v opačném postavení. Aktivní byli Pražané, ale skórovali domácí. Na vyrovnávací trefu Filippiho ale vzápětí odpověděl Doležal a Sparta opět vedla.

To platilo do 47. minuty, kdy srovnal Vlach a zápas šel do prodloužení a poté i do nájezdů. V nich skórovali pouze sparťané Řepík s Thorellem a bonusový bod se tak z pod Ještědu vezl do Prahy.

„Byl to velmi pohledný zápas s šancemi na obou stranách. Odehráli jsme velmi slušné první dvě třetiny, ale proměnili jsme jen dvě šance, což je málo. S koncovkou máme v posledních zápasech obecně trochu problém, chybí nám lehkost. Škoda, že jsme v třetí třetině dostali vyrovnávací gól, mohli jsme mít tři body, ale jsme rádi i za dva," hodnotil zápas člen sparťanského trenérského týmu Jaroslav Hlinka.

Jeho libereck protějšek Patrik Augusta byl spokojen s výkonem svých hráčů i přes prohru. „Myslím si, že jsme viděli velmi kvalitní utkání. Cením si, že jsme dvakrát dokázali vyrovnat. Bojovali jsme až do konce prodloužení, nakonec rozhodly nájezdy, ve kterých byl soupeř lepší. Sice jsme prohráli, ale v našich výkonech je poznat stoupající tendence, je od čeho se odpíchnout," řekl.

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 2:3 po sam. náj. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 27. Filippi (Šmíd, Faško-Rudáš), 47. J. Vlach (Rosandič) - 11. Chlapík (Konečný, Sobotka), 30. Z. Doležal (T. Pavelka, Chlapík), rozhodující nájezd Řepík. Rozhodčí: Kika, M. Sýkora - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení 3:4. Využití 1:1. Diváků: 5948.

Liberec: Kváča - Vitásek, Šmíd, Melancon, Rosandič, M. Ivan, Derner - Ordoš, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Záborský - Faško-Rudáš, Klepiš, A. Najman - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - Šír.

Sparta: Salák - Moravčík, Mikliš, T. Pavelka, Polášek, M. Jandus, T. Dvořák, Tomov - Řepík, R. Horák, D. Kaše - Chlapík, Sobotka, E. Thorell - M. Doležal, Zikmund, Buchtele - Konečný, D. Vitouch, Prymula.