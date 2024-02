/FOTO, VIDEO/ Hodně důležité vítězství v boji za záchranou ve druhé nejvyšší soutěži na domácím ledě udělali hokejisté Slavie. V rámci 47. kola Chance ligy udolali Jihlavu 1:0 gólem Berana ze 37. minuty. V rozhodujících momentech svůj tým podržel gólman Hölsä, nakonec si připsal třetí čisté konto.

Chance liga, 47. kolo: Slavia - Jihlava. | Video: Deník/Michal Káva

Tentokrát to bylo přesně naopak, než tomu bylo během pondělního kola. Byli to slávisté, kteří brali plný bodový zisk a naopak všichni jejich hlavní rivalové v boji o udržení (Pardubice B, Frýdek-Místek a Znojmo) prohráli. Aktuálně jsou slávisté patnáctí a na poslední sestupovou příčku mají náskok dvou bodů. Ta patří Znojmu, kam výprava z Edenu pojede tuto sobotu. Mimořádně důležitý zápas!

"Nevím kolik mám nyní tlak, všechny utkání doma jsou podobné. Jihlava je nejlepší tým v soubojích a prvních kotoučích na obou stranách. Zdvojují, pomáhají si a hrají jednoduchý hokej. Mají na to šikovné mladé hráče, všichni věří systému, včetně zkušených. Nyní to bylo o jednom gólu. My jsme sice většinu soubojů prohráli, ale nějakou maximální obětavostí a blokováním jsme to zvládli. Hráli jsme takový antihokej a dokázali jsme to ubránit. Každý zapomněl na své jméno a hrál se Slavií na hrudi. Věděli jsme, že může rozhodnout jeden gól. Většinou klukům vyčítáme, že nedávají špinavé góly. Dnes jsme ho dali my, využili jsme dorážku po tom, co se puk odrazil od brusle a zůstal ležet pod betonem. Zvládli jsme to tam dorvat a máme tři body. Výhry 1:0 jsou těžké, ale nejcennější. Před Znojmem teď máme sice nějakou bodovou výhodu, ale v sobotu jedeme k nim. Je to zápas, který může hodně napovědět, soutěž ale nerozhodne. My se musíme připravit a udělat pro hráče nejlepší program," řekl po utkání kouč Slavie Aleš Totter.

Slavia - Jihlava 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 37. Beran (Žovinec, Kulda). Rozhodčí: Valenta, Petružálek – Štěpánek, Kokrment. Vyloučení 2:2. Bez využití. Diváků: 684.

Slavia: Hölsä – Žovinec, Klikorka, Hrdinka, Holý, Kajínek, Křepelka – Beran, Kulda, Helt – Průžek, Knotek, J. Brož – Všetečka, Slavík, Kucharčík – Havrda, Polák, Strnad – Slavíček

Další výsledky: Vsetín – Sokolov 6:2, Litoměřice – Přerov 3:1, Třebíč – Zlín 2:1 pr, Poruba – Pardubice B 4:3, Prostějov – Znojmo 6:4, Kolín – Frýdek-Místek 7:0.

Zdroj: hokej.cz